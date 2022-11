I’m A Celebrity’s Kiosk Kev révèle une carrière improbable en dehors de la série

La star de I’M A Celebrity Kiosk Kev a commencé à diriger sa propre entreprise de boissons après avoir perdu de l’argent pendant la pandémie.

Le commerçant silencieux, qui est chargé de diriger l’Outback Shack sur la série ITV, a créé son entreprise de kombucha après une baisse des ventes de fruits dans sa ferme du Queensland, en Australie.

Kev, de son vrai nom Mark Herlaar et connu sous le nom de “Aussie Tarzan” Down Under, vend 16 variétés de la boisson fermentée pour 3 £ la bouteille sur son site Web.

Parlant de l’évolution de l’entreprise, Manifest Kombucha, Mark a déclaré: «Le coronavirus était en fait une opportunité enveloppée dans le manteau du désastre.

“Après avoir perdu environ 150 tonnes de fruits en raison de la fermeture de clubs et de pubs (car c’était la plus grande utilisation de nos citrons verts), cela nous a fait nous arrêter et nous demander : ‘Quelle est la ressource la plus précieuse de cette ferme à part nous-mêmes’. La réponse : de l’eau !

Il a poursuivi: «Nous fabriquons du kombucha en famille depuis plus de 20 ans et avons décidé que le kombucha ajouterait beaucoup plus de valeur à l’eau.

“Nous avons donc construit une cuisine spécialement conçue à cet effet, obtenu une licence alimentaire et commencé à produire le ‘Manifest Kombucha’.”





Kev a repris les rênes de l’Outback Shack il y a trois ans après le limogeage de Kiosk Keith en 2018 à la suite d’une accusation d’arriver au travail en état d’ébriété et de se comporter de manière inappropriée envers une collègue.

ITV n’a pas révélé la raison de son limogeage, mais dans un communiqué à l’époque, il a déclaré: “Ray n’est plus sous contrat dans l’émission. Il n’est pas prévu qu’il revienne cette année.

Cependant, cette année, le défi emblématique Dingo Dollar, où les camarades de camp peuvent gagner des friandises pour leurs collègues célébrités, a été rebaptisé pour devenir Deals on Wheels.

Les producteurs d’ITV ont trouvé Mark après l’avoir regardé sur Survivor – la version australienne de l’émission en 2017.

L’émission a vu des gens apprendre à survivre dans la jungle samoane avec Mark pendant 11 jours dans l’émission avant d’être rejeté par ses camarades.

Cela vient après que le député Matt Hancock, 44 ans, et le comédien Seann Walsh, 36 ans, soient entrés dans le camp hier soir et aient remporté six étoiles lors du défi Beastly Burrows.

Rex