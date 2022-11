I’m A Celebrity’s Dec révèle une grave blessure d’essai qui l’a obligé à six mois de traitement

DECLAN Donnelly a révélé qu’il avait eu besoin de six mois pour récupérer après avoir participé une fois au Celebrity Cyclone Bushtucker Trial.

Le présentateur et son partenaire TV Ant McPartlin ont collecté des fonds pour l’association caritative Text Santa en participant à une édition spéciale pour les célébrités de la tâche préférée des fans.

Rex

Polycopié

Dec a été blessé alors qu’il tentait de collecter des fonds pour Text Santa[/caption]

Mais il y a 10 ans, les fans ne s’étaient pas rendu compte que le présentateur avait été blessé lorsqu’il avait initialement relevé le défi I’m A Celebrity avec son meilleur ami.

Prenant leur Instagram quotidien en direct, Ant et Dec ont donné à leurs plus grands fans un aperçu du procès infâme et très attendu.

Ant a déclaré: «Nous faisons le Celebrity Cyclone aujourd’hui. C’est toujours amusant à faire, mais cela prend du temps à faire. Il faut beaucoup de temps pour tout mettre en place et installer toutes les bombes de peinture et toutes les boues et la boue.

Il a ajouté: “Ouais, ça prend beaucoup de temps mais c’est amusant, le plus amusant. Tous ceux qui regardent l’émission veulent toujours essayer.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB pas son truc Dec Donnelly révèle une phobie surprise lors du procès I’m A Celeb de Matt Hancock BATAILLE DANS LA JUNGLE Le gagnant de I’m A Celeb “révélé” aux côtés du finaliste surprise selon un sondage

«Nous l’avons fait dans le passé. Nous avons fait le procès. Nous l’avons fait pour la charité il y a des années, ne vous êtes-vous pas levé l’épaule ? »

À quoi son partenaire de présentation Dec a rapidement répondu à Ant qu’en train de collecter des fonds pour l’association caritative ITV, il s’était gravement blessé sur le plateau.

Le duo a participé à une édition spéciale du jeu Bushtucker sous le regard de l’ancien roi de la jungle Joe Swash.

Joe, 40 ans, a accueilli le couple à la clairière du procès qui tentait de collecter 100 000 £ pour que l’association caritative joue le Celebritry Cyclone.





Mais pendant le défi, Dec a réussi à se blesser, bien qu’il ne l’ait pas révélé à l’époque.

Sur les réseaux sociaux, Dec a confirmé: “Oui, je l’ai fait. Je me suis retrouvé en kiné pendant six mois après. Mais c’était très amusant.

Il a ajouté: “Des moments amusants bien que les gars, des moments amusants.”

Il ne reste que quatre célébrités dans le camp, l’ancienne star de Rugby Union Mike Tindall, l’acteur Hollyoaks Owen Warner, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock et la lionne Jill Scott.

En savoir plus sur le soleil SE FAIRE TRANSPORTER Les gens réalisent à peine comment débloquer un chariot de supermarché sans pièce de 1 £ renverser le thé Mike Tindall révèle les secrets de son séjour au Palace dans I’m A Celeb

Les quatre stars qui restent dans I’m a Celebrity tenteront de gagner des repas pour elles-mêmes alors qu’elles participeront à la demi-finale de ce soir.

Cela vient après que l’ancienne star de Strictly Come Dancing Seann Walsh ait été la septième star éliminée de la série.

Le comédien était tout sourire en rentrant dans un hôtel de luxe avec sa petite amie enceinte après avoir quitté le spectacle.

Seann, 36 ans, n’avait pas l’air découragé d’avoir raté la finale de demain soir, alors qu’il retrouvait ses camarades de camp éliminés au complexe hôtelier cinq étoiles Marriott.

Ils ont été accueillis en héros par des gens comme Boy George, Sue Cleaver et Charlene White, qui étaient tous considérablement plus frais après des jours hors du camp.

Je suis une célébrité 2022 – voici tout ce que vous devez savoir Où est filmé I’m A Celebrity 2022 ?

Comment voter sur I’m A Celebrity

Où habitent Ant et Dec ?

I’m A Celebrity line up – rencontrez tous les candidats

Qui est Boy George ?

Tout sur Sue Cleaver

Owen Warner, candidat à I’m A Celebrity, a expliqué

Tout savoir sur la footballeuse anglaise Jill Scott

Qui est Chris Moyles ?

Mike Tindall, membre de la famille royale, a expliqué

Tout sur l’ancien Strictly bad boy Seann Walsh

La toute première star de Love Island, Olivia Attwood, entre dans la jungle

Tout sur Charlène White

Qui est la star de Googlebox, Babatunde Aleshe ?

Scarlette Douglas de A Place in the Sun rejoint le casting

Polycopié

Dec a admis qu’il s’était blessé lorsqu’il a participé à une édition spéciale de Celebrity Cyclone[/caption] Rex INSTAGRAM

Le défi préféré des fans se prépare à faire son retour[/caption]