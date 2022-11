I’m A Celebrity sexism row explose alors qu’il ne reste qu’une seule femme dans la jungle

Les téléspectateurs de I’M A Celebrity ont accusé d’autres fans de sexisme après que la troisième femme consécutive ait été éliminée hier soir.

Sue Cleaver a suivi les traces malheureuses de Scarlette Douglas et Charlene White lorsqu’elle a été éliminée de la jungle, tandis que Matt Hancock et Boy George, qui divisent, ont été sauvés pendant au moins une nuit de plus.

Ceux qui auraient préféré que ces deux derniers rentrent chez eux, ont critiqué l’émission sur Twitter.

L’un d’eux a posté : “On dirait que je suis une célébrité, peut-être… sexiste ?”

Un deuxième a déclaré: “S’il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter, c’est que le public de I’m A Celebrity se débarrasse d’abord de la plupart des femmes.”

Un troisième a écrit: «J’ai remarqué quelque chose de vraiment mauvais avec des gens qui se font voter. Les gens sont racistes et peut-être sexistes.

Il ne reste plus qu’une seule femme debout, l’héroïne du football anglais Jill Scott.

La star de Love Island, Olivia Attwood, a été la première camarade de camp à sortir cette année après avoir été forcée de démissionner pour des raisons médicales.

Le tollé de sexisme fait suite à des accusations de racisme après que les camarades de camp noirs Charlene et Scarlette aient été les deux premiers à quitter la jungle.

Un porte-parole de I’m A Celebrity a refusé de commenter.

Hier soir, après avoir été expulsée du camp, Sue a carrément dit aux hôtes Ant et Dec : « Vous pouvez remplir vos essais là où le soleil ne brille pas.

« J’en ai vraiment assez. C’est n’avoir absolument aucun contrôle sur toute votre vie et c’est bizarre.





Elle a ajouté: “J’ai fait le trajet de ma vie, mais je suis contente que cela se soit terminé là parce que vous ne voulez pas voir la” mauvaise Sue “.”

Plus tôt dans la journée, Scarlette, éliminée, nous a dit : « Je suis toujours venue ici en tant qu’outsider. J’ai le moindre profil de personne d’autre, vous savez, tout le monde ne sait pas qui je suis. Espérons qu’ils le fassent maintenant !

Elle a ajouté: “Donc, je n’allais jamais obtenir le plus de votes. Vous savez, même si vous ne regardez que quelque chose comme Instagram, j’ai toujours le moins d’abonnés.

« Si je passe par quelque chose comme ça. Je n’obtiendrai pas tous les votes.

“Donc pour moi, tout ce que j’aurais pu faire dans la jungle était de faire de mon mieux et d’espérer que les gens m’aimaient et espéraient que les gens voteraient pour moi.

« Mais les gens ne votent pas pour que je parte. Ils votent pour qui sont leurs favoris et si je ne suis pas leur préféré, je ne peux rien y faire. Je dois juste être fidèle à moi.

