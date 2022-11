I’m A Celebrity laisse les Australiens furieux avec un ajout “très ennuyeux” au camp

Les hélicoptères I’M A Celebrity ont exaspéré les résidents vivant à proximité du camp – se plaignant de l’impact sur la faune, y compris les renards volants et les dindes broussailles.

L’émission ITV, basée à Murwillumbah, en Nouvelle-Galles du Sud, a vu des hélicoptères entrer et sortir du camp après le lancement de la série la semaine dernière.

Cependant, ce ne sont pas seulement les résidents qui ont remarqué l’augmentation des hélicoptères de cette série après

Les hôtes Ant McPartlin et Declan Donnelly ont plaisanté en disant qu’ils semblaient être le mode de transport incontournable Down Under.

Ant a déclaré: “Est-ce juste moi ou y a-t-il beaucoup d’hélicoptères dans l’émission cette année?

« Ouais il y en a beaucoup ! C’est comme ça. Il y en a plein. Ils doivent être comme des taxis en Australie. Ils sont partout. Il y a des hélicoptères partout », a ajouté Dec.

Un message a été partagé sur les réseaux sociaux avertissant les habitants de se préparer au bruit après le retour de la série ITV en Australie après deux ans à la suite des restrictions causées par la pandémie.

Partageant un cliché de deux hélicoptères, un résident a écrit : “Ouais, c’est très ennuyeux.”

Un autre a ajouté: “Très ennuyeux dans un cadre rural.”

Pendant ce temps, un tiers s’inquiétait pour les animaux locaux ajoutant : « Pauvre faune ».

Le camp est situé dans le Tweed Shire, qui abrite un éventail d’espèces indigènes australiennes, notamment des vanneaux masqués, également connus sous le nom de pluviers, d’opossums et de pies.





Dans l’émission de ce soir, les téléspectateurs verront Matt Hancock et Seann Walsh entrer dans la jungle I’m A Celebrity.

L’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, se rendra au camp de Snake Rock aux côtés du comédien Seann Walsh, 36 ans, après que la série à succès d’ITV ait été plongée dans le chaos lorsqu’Olivia Attwood, 31 ans, a été forcée de partir pour des raisons médicales plus tôt cette semaine.

Ils entreront à 20h30, heure du Royaume-Uni, ce soir (mardi), soit 6h30 demain, heure de l’UA. Les téléspectateurs verront un court teaser VT sur l’épisode de ce soir, puis verront leur arrivée dans l’émission de mercredi soir.

Un initié de la télévision a déclaré: «Matt et Seann arriveront ensemble dans le camp qui est loin des autres célébrités.

“Les producteurs ont prévu le moyen idéal d’introduire la paire dans la série et ce sera l’or de la télévision lorsque les camarades de camp verront Hancock.”

Snake Rock et Croc Creek se sont battus dans les séries précédentes pour gagner des étoiles avant de s’unir pour créer un grand camp.

