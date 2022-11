I’m A Celebrity hunk Owen Warner ravit les téléspectateurs alors qu’il se déshabille pour une douche dans la jungle et révèle son pack de six

Le beau gosse de la JUNGLE, Owen Warner, a ravi les téléspectateurs de I’m A Celebrity en se déshabillant pour révéler son impressionnant pack de six.

L’acteur des Hollyoaks a été le premier à sauter dans la célèbre douche du camp avec sa co-vedette Babatúndé Aleshe.

Mais la star de Gogglebox, Babatúndé, est devenue gênée par son “corps de père” alors que le musclé Owen exposait ses abdominaux devant lui.

Il a dit à Owen: “Regarde ce gars, je viens au gymnase avec toi quand je sors.”

Owen a ri: “Vous serez empilé en un rien de temps.”

Babatúndé a déclaré au Bush Telegraph : « Owen et moi avons décidé d’utiliser la douche – et il fait froid.

« Il fait très froid, très froid. Et tu sais, moi, j’ai un ‘papa bod’, un paquet.

« Nation, allez, je représente tous les papas là-bas !

“Et puis, évidemment, voici ‘Mr Heartthrob Owen’ avec son pack de six et il est juste là à fléchir et à faire son truc…”

Après l’émission de lancement I’m A Celebrity d’hier soir, les téléspectateurs étaient convaincus qu’Owen était lié à l’ancien finaliste Joey Essex.





Après une série de gaffes hilarantes, Owen – qui joue Romeo Nightingale dans Hollyoaks – aurait émis des «vibes Joey Essex».

Pour commencer, lorsqu’il s’est présenté à Scarlette Douglas, il semblait ne pas savoir qui elle était, ce qui a incité Boy George à lui dire qu’elle venait de A Place In The Sun.

Plutôt que de reconnaître le spectacle, il a répondu : « Ah ouais ? Où?”

Avant de relever le défi, la star du savon a avoué qu’il avait peur des serpents en train de courir et a également touché son globe oculaire avec son doigt lorsque Sue lui a dit que les yeux de poisson ressemblaient à un globe oculaire.

Plus tard, il a été vu frapper à une porte verrouillée pendant le procès et se piquer dans les yeux sous les instructions de l’effrontée Sue qui lui donnait des instructions sur la façon de relever le défi.

