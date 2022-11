I’m a Celebrity frères et sœurs révélés – modèles hunky, star de Corrie, ex-footballeur et sœur qui ont failli mourir dans un accident anormal

ILS rivalisent pour être couronnés roi ou reine de la jungle, mais ces stars de I’m a Celeb ont une concurrence supplémentaire… de la part de leurs frères et sœurs.

Les fans se sont évanouis cette semaine devant le beau frère aîné de Jill Scott après qu’elle ait posté à son sujet sur Instagram.

Jill et son frère Mark se ressemblent beaucoup[/caption]

Dans un cliché du couple, la Lionne d’Angleterre, 35 ans, a écrit : « Je n’arrive pas à croire que ça fait presque 2 ans que je n’ai pas vu mon frère ! Il m’a beaucoup manqué et c’est super de le revoir aux matchs !”

Mais elle n’est pas la seule star de l’émission ITV avec un frère qui a attiré l’attention des téléspectateurs.

Emily Gilruth – la soeur de Matt Hancock

L’ancien secrétaire à la Santé est proche de sa sœur aînée Emily, qui a failli mourir dans un accident de spectacle équestre d’horreur.

Emily, qui faisait de la compétition à cheval pour gagner sa vie, est tombée de sa monture aux Badminton Horse Trials en 2017.

Cela lui a laissé une lésion cérébrale traumatique et elle a passé trois semaines à l’hôpital avant d’être autorisée à rentrer chez elle.

Son temps sous soins médicaux l’a vue soignée aux soins intensifs et dans le coma.

Matt a parlé de l’horrible tragédie dans un discours alors qu’il était secrétaire à la Santé, en disant: “Je n’ai jamais eu un moment où quelqu’un d’aussi proche a risqué de mourir.”

Emily a ensuite récupéré complètement et dirige maintenant sa propre cour équestre avec succès.





Emma et Kate Harbour – les demi-sœurs de Sue Cleaver

Il semble que le jeu d’acteur soit dans la famille, car les deux demi-sœurs de Sue ont également des crédits à la télé.

La star de Coronation Street, 59 ans, a été adoptée à la naissance et a retrouvé ses frères et sœurs grâce à une rencontre fortuite avec le mari de sa mère biologique.

Kate, l’aînée de ses deux frères et sœurs, est une doubleuse établie et l’une des vedettes de la longue émission télévisée pour enfants Bob le bricoleur.

Elle est également apparue dans Casualty, Doctors, Midsomer Murders, Heartbeat et Dixon of Dock Green.

Alors que la petite sœur Emma Bowe est également apparue dans Coronation Street – à l’origine en 2001 en tant que Jayne Morgan et à nouveau en 2017 en tant que médecin.

Elle était plus récemment dans le feuilleton en 2020 et est mariée à l’ancienne star de Corrie, John Bowe.

Jake et Louie Warner – les frères d’Owen Warner

On pense que les trois frères sont proches et sont tous extrêmement beaux[/caption] Instagram

Louie est un mannequin repéré sur Instagram[/caption]

Les fans ont bavé devant le corps ciselé d’Owen – mais il est loin d’être le seul membre beau de sa famille.

Ses deux frères sont tout aussi beaux et Louie a même fait une carrière de mannequin grâce à sa beauté.

Louie a fait des campagnes pour Puma, Boohoo et Pepe Jeans après avoir été repéré sur Instagram.

Il est également apparu à la télévision pour défendre son frère à propos de ses commentaires “ditsy”.

Louie a déclaré: «Il a ses moments de timidité mais il n’est pas du tout stupide. Il est en fait vraiment allumé.

“Mais son cerveau fonctionne d’une manière différente, donc il pourrait apparaître comme, eh bien, vous pourriez penser” c’est un peu stupide “. Mais parfois, vous pensez alors, à sa manière, que cela a un peu de sens.

L’autre frère d’Owen, Jake, a opté pour un travail de l’autre côté de la caméra. Il se décrit comme un artiste d’enregistrement et réalisateur vidéo.

Sa dernière prétention à la gloire, à part son frère, est de produire la vidéo officielle de l’après-fête de BRIT.

Jake aurait pris l’avion pour l’Australie pour être là pour son frère, 23 ans, lorsqu’il quittera la jungle.

Stuart Douglas – le frère de Scarlette

Stuart et Scarlette sont proches et travaillent même ensemble à la télé[/caption]

Scarlette, 35 ans, et son frère Stuart, 44 ans, ont l’habitude de travailler ensemble lorsqu’ils retournent des propriétés et présentent des spectacles en duo.

Le duo a travaillé ensemble sur Worst House on the Street, Love It ou List It, et Flipping Fast de George Clarke.

Stuart était footballeur et a joué pour Bath City, Poole Town et Oxford United.

Il est père de quatre enfants, Marley, Tee-jay, Ocean et Ava-Rae, et est également physiothérapeute qualifié.

Quand Scarlette est allée dans la jungle, il a plaisanté en disant que ses camarades de camp devraient s’inquiéter car elle se met très en colère lorsqu’elle a faim.

Il a déclaré: “Pendant que nous avons filmé Worst House, il y a eu des moments où elle a eu faim et m’a dit quelques fois.”

Siobhan O’Dowd – la sœur de Boy George

La sœur de Boy George, Siobhan O’ Down, avec leur mère[/caption]

Boy George, né George Alan O’Dowd, est l’un des six enfants – tous des garçons à l’exception de sa petite sœur Siobhan.

Le chanteur, 61 ans, est extrêmement proche de sa soeur et l’a précédemment décrite comme “mon rock”.

Siobhan s’est envolé pour l’Australie pour être là quand il sortira de la jungle.

Parlant de son frère, elle a déclaré: “Je suis si fière de George, il a dit ce que nous ressentions tous [when Matt Hancock joined] et c’était dur de le voir si bouleversé.

“Je serai là à l’attendre quand il sortira. Maman et moi l’encourageons tous les soirs.

On sait peu de choses sur les autres frères et sœurs de Siobhan et George, car ils gardent leur propre vie très privée, contrairement au chanteur du Culture Club.

Selon IMDB, Siobhan est apparu dans un clip vidéo du groupe en tant que sosie de Boy George.

Carina White – la soeur de Charlene

La sœur de Charlene, Carina, a été d’un grand soutien pour sa sœur pendant son séjour dans la jungle.

Elle a fait la lumière sur la réaction de Charlene à l’entrée dans la jungle de Matt Hancock, expliquant à quel point ils étaient proches d’une grande tante décédée du covid.

Apparaissant sur Loose Women, elle a déclaré: «Oui, les aînés de notre famille ressemblaient tous beaucoup à des figures maternelles, et avec ma grand-tante, elle était vraiment une sorte de grand-mère.

“Elle était là pour nous quand ma mère est décédée, donc ne pas l’avoir avec nous et devoir aller à ses funérailles et tout ça était très, très difficile.”

Carina, selon son site Web, est également présentatrice comme sa sœur et animatrice de podcast.

Kieron Moyles – le frère de Chris

Kieron est aussi DJ comme son célèbre frère[/caption]

Comme son célèbre frère, Kieron travaille également à la radio et a même eu une émission sur BBC Radio 6.

Il garde un profil beaucoup plus bas que Chris, mais selon ses réseaux sociaux, Keiron est père de deux enfants.

Le DJ a également posté pour soutenir son petit frère sur I’m A Celebrity et a encouragé les gens à voter pour garder Chris.

Kieron a semblé ravi lorsque son frère a demandé les excuses de Matt Hancock, tweetant “bien dit r kid.”[sic]

Il a également retweeté un clip de Chris et Scarlette parlant de l’ex-secrétaire à la santé.