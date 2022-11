I’m A Celebrity crée l’essai Who Wants To Be A Millionaire avec des stars couvertes de tripes de poisson et de bave

DEUX célébrités vont mettre leurs connaissances à l’épreuve en prenant part à une version horrible de Qui veut gagner des millions dans I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici !

Le tout nouveau Bushtucker Trial sera diffusé le samedi 12 novembre et a été renommé Who Wants To Look Silly On Air après le retour de la série chez lui en Australie.

I'm A Celebrity a recréé Who Wants To Be A Millionaire pour un prochain procès

La série originale Who Wants To Be A Millionaire diffusée entre 1998 et 2004

Mike Tindall, 44 ans, et Charlene White, 42 ans font partie des 11 célébrités qui pourraient participer au procès qui consistera en six questions auxquelles il faudra répondre en 60 secondes.

Cependant, les camarades de camp choisis seront également étouffés dans de la crème puante, de la pâte, des boyaux de poisson, de la mélasse et de la boue pendant le défi délicat qui mettra en vedette la musique emblématique du jeu télévisé ITV.

Les deux célébrités auront également un ensemble de bouées de sauvetage pour les aider à répondre aux questions, notamment Phone A Friend, Ask The Host – Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans – ainsi que 50/50.

Cela vient après que l’émission de ce soir ait vu Matt Hancock, 44 ans, affronter le redoutable procès Bushtucker – Tentacles of Terror.

La tâche impliquait que le MP soit piégé dans une cage en forme de pieuvre géante qui est immergée dans l’eau.

Cela s’est produit après que l’arrivée très attendue du politicien honteux dans la jungle a été accueillie par un mélange de choc, d’incrédulité et de rires incontrôlables de la part des stars.

Les mâchoires de Charlene White, Mike Tindall et Chris Moyles sont littéralement tombées, tandis que Sue Clever, Boy George et Scarlette Douglas semblaient visiblement bouleversés.

Discutant de leurs réactions sur Twitter, une personne a écrit: “La réaction de Mike Tindall lorsque Matt Hancock est entré dans le camp était inestimable.”





Un deuxième a ajouté: «WOW n’était pas si révélateur. @MattHancock dans le camp et la réaction.

Tandis qu’un troisième a commenté : « LA RÉACTION DES CAMP MATES. C’est TV GOLD.

L’ancien secrétaire à la Santé a rejoint le camp aux côtés du comédien Seann Walsh, 36 ans, après avoir fait face à de nombreuses critiques sur sa décision de la part du public et de ses collègues politiciens.

Peu de temps après son arrivée, il a participé au procès Beastly Burrows Bushtucker aux côtés de son compatriote Seann.

Après avoir vu le politicien descendre les escaliers, Seann a éclaté de rire, s’exclamant plus tard au Bush Telegraph : “Matt Hancock !” et rire encore plus.

Le procès sera diffusé ce samedi