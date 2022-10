I’m A Celebrity bad boy Seann Walsh est surpris par la loi

I’M A Celebrity love rat Seann Walsh a révélé qu’il a toujours navigué près du vent.

Avant son séjour au camp, le comique de mauvais garçon – surtout connu pour ses câlins avec Katya Jones lors de son apparition dans l’émission de danse de la BBC – a raconté comment il avait failli être arrêté une fois pour avoir pénétré par effraction dans une école primaire alors qu’il était sous l’emprise de l’herbe.

Avec une mauvaise fringale, il était entré par effraction pour trouver de la bouffe.

Seann a déclaré: «J’avais à peu près l’âge où vous avez commencé, vous savez, à fumer les feuilles coquines.

«Et moi et cinq amis avons fumé ce truc et puis nous avons eu un petit creux alors, nous sommes entrés par effraction dans l’école primaire et nous sommes allés dans la cuisine.

« Tout ça était là dans la cuisine, tu te souviens des blocs de glace ? Chacun de nous en a pris une et nous marchons dans la rue et nous avons tous eu notre bloc de glace.

“Et puis j’ai levé les yeux et une voiture de police est passée en trombe et s’est arrêtée devant nous. D’autres voitures de police arrivaient. Il y avait, comme, une camionnette anti-émeute.

S’exprimant sur l’épisode de demain (mardi) soir d’Incroyable sur Dave, Seann a ajouté: «J’ai réussi à me cacher derrière un buisson. Il a été rapporté dans le journal local sous le nom de Ice Cream Five !

Seann valsera dans le camp I’m A Celebrity en tant qu’arrivée tardive après le lancement de la série le 6 novembre.

Il s’est inscrit à l’émission ITV après avoir stupéfait les fans de Strictly Come Dancing en s’embrassant avec sa partenaire professionnelle mariée Katya Jones.





Mais il n’est jamais entré dans les détails de leur romance – qui a conduit à la fin du mariage de six ans de Katya avec son collègue pro Neil Jones et de sa relation de cinq ans avec l’actrice Rebecca Humphries.

Cependant, le comique, qui sort avec la professeure de danse Grace Adderley, 30 ans, depuis 2019, a récemment révélé qu’il allait devenir papa pour la première fois.