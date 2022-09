I’m A Celebrity All Stars signe l’ancien gagnant et légende du cricket alors que le tournage commence en Afrique du Sud

I’M A Celebrity All Stars a engagé un ancien gagnant et légende du cricket alors que le tournage de l’émission démarre en Afrique du Sud.

L’as sportif et star de la télévision Phil Tufnell devrait revenir à l’émission ITV pour sa version All Stars, qui devrait sortir sur les écrans l’année prochaine.

Phil, 56 ans, a été aperçu à l’aéroport avec les autres célébrités qui devaient participer alors qu’ils s’envolaient pour l’Afrique du Sud.

La star de Question of Sport a remporté la couronne convoitée de la jungle en 2003, battant le footballeur Josh Fashanu et la designer Linda Barker.

Maintenant, Phil doit revenir pour essayer de gagner le spectacle pour la deuxième fois, affrontant d’autres anciens gagnants et des stars très appréciées.

Il a été photographié en train de faire rouler sa valise à l’aéroport aux côtés d’Andy Whyment, Shaun Ryder, Joe Swash et Georgia Toffolo.

La version All Stars tant attendue de I’m A Celeb a commencé à tourner en Afrique du Sud – bien qu’elle ne soit pas diffusée avant 2023.

Les animateurs de l’émission Ant et Dec ont confirmé qu’ils feraient un spin-off All Stars plus tôt cette année, filmé dans le parc national Kruger.

Les producteurs tourneront toujours une série normale – mettant en vedette une toute nouvelle gamme de stars – en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, à partir de novembre.

Alors que la composition des All Stars n’a pas encore été confirmée, la légende de Coronation Street, Andy, faisait partie des visages célèbres de l’aéroport.





Un initié de la télévision a déclaré: “Andy est extrêmement populaire auprès du public, qui aime sa nature terre-à-terre et son sens de l’humour.

“Il est l’antidote parfait pour certaines des divas et des égos susceptibles de faire partie de la formation finale et les producteurs tiennent à trouver le bon équilibre.”

Andy sera rejoint par une autre star de Weatherfield, Helen Flanagan, qui a joué Rosie Webster dans le feuilleton.

D’autres célébrités qui auraient été ciblées pour participer sont le mannequin ciblé Janice Dickinson, l’ancien majordome de la princesse Diana Paul Burrell et le danseur Diversity Jordan Banjo.

Parmi les autres grands noms figurent le boxeur Amir Khan, l’acteur d’EastEnders Dean Gaffney et l’ancienne star de Made In Chelsea Georgia Toffolo.

On pense également que l’ancien gagnant de l’émission, Joe Swash, s’est envolé pour participer à l’émission – des sources suggérant qu’il pourrait être l’hôte.

Une source a déclaré: “Joe était toujours sur la liste des succès des producteurs car il était un gagnant si emblématique. Mais ils ont dû aplanir les délais et sont parvenus à une conclusion qui a fonctionné.

“Il s’est envolé là-bas et a hâte de donner un bon compte rendu de lui-même pour la deuxième fois dans l’émission.”

La femme de Joe, Stacey – avec qui il s’est marié en juillet et a deux enfants – a laissé entendre que Joe était parti à l’étranger pour un voyage de travail pendant le week-end.

