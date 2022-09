I’m A Celebrity… All Stars : Selon les rumeurs, qui participerait à l’émission de téléréalité d’ITV ?

LA version All Stars tant attendue de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! est tourné en Afrique du Sud.

La série, qui devrait être diffusée en 2023, comprendra des célébrités très appréciées des saisons précédentes.

Selon les rumeurs, qui participerait à I’m A Celebrity… All Stars ?

En mai 2022, Ant et Dec ont confirmé qu’ils feraient un spin-off All Stars de I’m A Celebrity.

Il sera tourné dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, où, ironiquement, la version australienne de l’émission est tournée.

Les producteurs tourneront toujours une série normale – mettant en vedette une toute nouvelle gamme de stars – en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, en novembre 2022.

Le I’m A Celebrity All Stars sera ensuite probablement diffusé au début de 2023 – bien que cela reste à confirmer.

Jordanie Nord

Jordan North a été le finaliste de la première série du Pays de Galles en 2020.

Depuis le spectacle, il est devenu célèbre et est maintenant un nom familier.

Il était surtout connu pour son slogan «Happy place, happy place, Turfmoor» lors de compétitions d’essais, mais va-t-il réessayer?

Hélène Flanaghan

Helen est apparue pour la première fois dans I’m A Celeb en 2012 où elle a terminé à la septième place.

L’actrice est surtout connue pour son rôle de Rosie Webster dans Coronation Street.

Gillian McKeith

Lorsqu’elle est apparue dans la série 2010, Gillian McKeith est rapidement devenue une candidate emblématique lorsqu’elle s’est évanouie lors d’un procès en direct.

Elle pourrait être de retour pour relever plus de défis dans la version All Star.

Mylène Klass

Myleene a terminé deuxième en 2006.

Selon certaines rumeurs, le chanteur, présentateur et musicien s’est inscrit à la dernière série après des mois de discussions.

Dame C

Lady C était sans doute l’une des camarades de camp les plus controversées en 2015.

Elle pourrait revenir pour secouer le camp encore une fois.

Jordanie Banjo

The Sun a révélé comment Jordan Banjo retournait dans la jungle I’m A Celebrity pour l’édition spéciale All Stars.

Danseur de la diversité devenu présentateur, connu pour ses backflips et ses coups de pied hauts, Jordan s’est inscrit pour un retour avec l’émission ITV.

Dans la 16e série – qui était sur nos écrans en 2016 – Jordan était la quatrième célébrité à être exclue de la série.

Une source a déclaré: «ITV espère que Jordan apportera beaucoup de plaisanteries à sa première série All Stars très attendue.

“Il est toujours prêt à rire et ne devrait avoir aucun problème à garder le moral dans le camp.”

Il s’est fait connaître pour la première fois avec la troupe de danse Diversity, dirigée par son frère aîné Ashley, sur Britain’s Got Talent en 2009.

Carol Vorderman

Parmi les camarades de camp de Jordan, il y aura Carol Vorderman, qui figurait dans la formation précédente avec lui en Australie.

Elle se serait inscrite pour donner une autre chance à la série après avoir joué dans la saison 16 aux côtés de Jordan Banjo.

Carol est devenue célèbre sur Countdown et est depuis devenue une sensation sur Instagram, avec son flux constant de selfies sexy.

Une source a déclaré au Sun : « Carol a toujours été en tête de la liste de souhaits des producteurs ; à certains égards, elle était la parfaite camarade de camp.

«Elle était drôle, franche et intelligente et disons simplement qu’elle a donné du fil à retordre aux plus jeunes filles dans la douche de la jungle.

“Ses flirts avec Joel ont été l’un des grands sujets de discussion de la série, donc inscrire Carol pour All Stars semble être une évidence.”

Géorgie Toffolo

Le Sun a révélé comment Georgia Toffolo rejoignait également les All Stars.

La gagnante de 2017, Georgia, qui a battu la star de Hollyoaks Jamie Lomas et l’ancien animateur de radio Iain Lee n’a obtenu que 13 000 £ dans la série 17, mais récoltera beaucoup plus cette fois.

Les téléspectateurs ont été particulièrement impressionnés par l’amitié de l’ancien étudiant en politique avec Stanley Johnson.

Une source a déclaré au Sun: “La Géorgie était un véritable or de la télévision dans son année et les téléspectateurs l’aimaient. Elle s’est complètement défoncée à la maison.

“Son amitié avec Stanley a été un moment fort et les fans l’ont adorée.

«Elle était l’une des candidates les moins bien payées de tous les temps, mais elle s’en est très bien sortie.

“Elle en aura beaucoup plus cette fois-ci, c’est sûr !”

Georgia s’est fait connaître dans l’émission de téléréalité d’E4 Made In Chelsea et a collaboré avec la marque de lingerie With Love Lilly, posant pour des clichés impertinents.

Amir Khan

Le champion de boxe Amir Khan est prêt pour un retour dans la jungle.

Révélant la nouvelle aux fans, il a déclaré : « On m’a demandé de faire un très, très grand spectacle.

« Je ne peux pas vous donner le nom. Mais je vais vous donner un indice; J’ai déjà été dessus !

« Je pense que ce sera génial. Je pense que les gens peuvent voir une autre facette de moi et ce serait bien de faire quelque chose comme ça.

« Maintenant que j’ai le temps, je peux le faire. Avant, je ne pouvais pas.

Il est apparu pour la première fois dans l’émission en 2017 avec Georgia Toffolo, où il a fait rire les téléspectateurs avec son comportement malheureux.

Amir est devenu célèbre en tant que boxeur, mais en 2022, il a définitivement raccroché les gants.

Dean Gaffney

L’acteur d’EastEnders, Dean Gaffney, est une star légendaire de I’m A Celebrity.

La star est apparue pour la première fois dans l’édition 2006 de l’émission, terminant cinquième alors que le bassiste de Busted, Matt Willis, a été couronné roi de la jungle.

Le Sun a révélé en exclusivité comment Dean apparaîtrait sur I’m Celebrity All Stars.

Une source a déclaré: “Dean est considéré comme l’un des meilleurs candidats que la série ait jamais eu. Lorsque le spectacle All Stars a été évoqué pour la première fois, il était un nom que tout le monde voulait embarquer.

“Cela a pris du temps, mais il a maintenant signé sur la ligne pointillée et sera dans l’avion pour l’Afrique du Sud avec d’autres grands noms du spectacle. Tout le monde est choyé. »

Paul Burell

Le Sun a rapporté que l’ancien majordome royal Paul Burrell était également à bord.

Le bras droit de la princesse Di est apparu dans la toute première série de l’émission en 2004.

Peu de gens peuvent oublier l’effondrement de Paul alors qu’il se frayait un chemin à travers les Bushtucker Trials, lorsqu’il tentait d’attraper des jetons de repas dans des trous remplis de rats et d’insectes.

Un initié de la télévision a déclaré: «Ses expressions faciales bizarres lors du Bushtucker Challenge sont entrées dans les livres d’histoire de la jungle.

“Seul Dean Gaffney pouvait rivaliser avec ce genre d’hystérie – et cela veut vraiment dire quelque chose.

«Donc, si ITV conclut un accord avec Paul, il est presque assuré de relever le défi à nouveau. A moins bien sûr qu’il ne l’interdise en insérant une clause unique dans son contrat.