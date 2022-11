I’m A Celebrity All-Star Helen Flanagan montre ses abdos dans une tenue argentée audacieusement glam

I’M A Celebrity All-Star Helen Flanagan a montré ses abdos dans une tenue argentée audacieusement glamour.

La femme de 32 ans, qui est l’un des visages célèbres à avoir participé à la toute nouvelle série dérivée, a séduit dans un haut court à manches longues et une jupe midi assortie.

I’m A Celebrity All-Star Helen Flanagan a séduit dans une tenue glamour argentée[/caption] Caractéristiques de Rex

Helen avait l’air incroyable alors qu’elle montrait sa silhouette dans l’ensemble révélateur.

Elle a complété le look avec un fard à paupières rose et ses mèches blondes attachées dans un chignon élégant.

La star de Corrie a partagé le cliché grésillant sur Instagram et l’a sous-titré avec un emoji coeur d’amour.

Les fans ont afflué vers la section des commentaires pour partager leur amour.

L’un d’eux a dit: “Tu es si belle .”

“Belle photo “, a écrit un autre.

Un troisième intervint : « Wow ! Ceinture absolue .”

Le spin-off des célébrités All Stars a été tourné en Afrique du Sud, où la version australienne de la série est tournée.





Le programme, qui compte 15 anciennes légendes de la jungle, sera probablement diffusé au début de 2023, mais la date n’est pas encore confirmée.

Helen, qui est surtout connue pour avoir joué Rosie Webster dans Coronation Street, est apparue pour la première fois dans I’m A Celeb en 2012, où elle a terminé à la septième place.

Elle a été élue sept fois de suite pour participer aux Bushtucker Trials – et a laissé les campeurs affamés après s’être éloignés ou avoir échoué à attraper des étoiles.

Helen a récemment fait la une des journaux après qu’il a été révélé qu’elle s’était séparée de son fiancé Scott Sinclair, 33 ans, après 13 ans ensemble.

Il a été annoncé le mois dernier.

Helen s’est récemment adressée au footballeur dans un post doux après leur séparation de choc.

Elle a partagé une photo de leur fille Matilda, sept ans, avant de se rendre au théâtre et de le taguer dans le message.

Helen et Scott, qui ont commencé à se fréquenter en 2009, sont les parents de Matilda et de Delilah, un fils de quatre et un ans, Charlie.

Helen s’est classée septième dans l’émission[/caption] TVI

La star est surtout connue pour avoir joué Rosie Webster dans Corrie[/caption] Instagram

Helen et Scott se sont séparés le mois dernier[/caption]