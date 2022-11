I’m A Celebrity a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs et est l’émission la mieux notée d’ITV de l’année

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! a battu des records de visionnage pour ITV, rassemblant plus de 10 millions de téléspectateurs pour la soirée d’ouverture.

La série ITV de longue date a honoré nos écrans pour le premier épisode de l’année hier soir et s’est avérée plus populaire que jamais auprès des fans.

Rex

Rex

Le retour très attendu de la série en Australie après deux ans au Pays de Galles a attiré une audience impressionnante de 10,3 millions de personnes.

L’audience moyenne de l’émission était de 9,1 millions, soit un million de plus que le lancement de l’année dernière, ce qui en fait l’émission la mieux notée d’ITV en 2022.

Le nombre de téléspectateurs d’hier soir était le plus élevé depuis l’Euro 2020 et le plus grand lancement de programme sur toutes les chaînes cette année, hors événements nationaux et sportifs.

Le concours de télé-réalité a attiré 2 millions de téléspectateurs dans la tranche d’âge 16-34 ans, ce qui en fait la plus grande audience dans cette tranche d’audience, quel que soit le programme ou la chaîne.

En savoir plus sur Je suis une célébrité temps à la maison Olivia Attwood repérée à l’aéroport après avoir été forcée de quitter I’m A Celeb NOYER SOUS Premier regard sur I’m A Celebrity: Chris Moyles hurle lors du premier essai avec Boy George

I’m A Celeb n’était pas la seule émission d’ITV à obtenir de grosses cotes d’écoute, avec l’émission spéciale Masked Singer I’m a Celebrity culminant également avec 4,8 millions de téléspectateurs dimanche soir.

Cependant, les fans de I’m a Celeb ont été sous le choc, avec l’annonce que l’ancienne Love Islander Olivia Attwood a été forcée de quitter la série, dans les vingt-quatre heures suivant son début.

Choquant énormément les téléspectateurs et les autres candidats, la sortie de la star de la télé-réalité a fait sensation, beaucoup se sont précipités sur Twitter pour partager leur déception.

Un fan a résumé l’ambiance avec son tweet: “Oh s’il vous plaît, revenons @oliviajade_att sur @imacelebrity tellement vidé”





Un porte-parole de I’m A Celeb a publié une déclaration concernant sa sortie, disant: “Par mesure de précaution, Olivia devait quitter la jungle pour subir des contrôles médicaux.

“Malheureusement, l’équipe médicale a indiqué qu’il n’était pas sûr pour Olivia de retourner au camp car il doit y avoir une enquête plus approfondie.

“Elle a été absolument brillante et elle nous manquera beaucoup dans la série.”

Rex