Jordan North a commis une erreur malheureuse en organisant un quiz en ligne pour un organisme de bienfaisance qui a vu les profits être reversés à la mauvaise entreprise.

La star de I’m A Celeb, âgée de 30 ans, était l’animatrice de quiz pour le Pendleside Hospice dans son Burnley natal lors d’un concours organisé sur Facebook Live.

Le comédien a animé le quiz et a également lu un numéro de téléphone que les participants pouvaient envoyer par SMS afin de faire des dons à l’hospice.

Cependant, l’animateur de radio a fait une erreur lors de la lecture du numéro – ce qui a entraîné des dons à une association canine à la place.







Expliquant son erreur sur Radio 1 vendredi, Jordan a déclaré: «Cet organisme de bienfaisance de lévriers a tout d’un coup reçu des tonnes de dons par SMS et l’organisme de bienfaisance pour lequel j’essayais de collecter des fonds ne l’a pas fait.»

Cependant, la star a veillé à ce que son organisme de bienfaisance ne manque pas le financement.

Il a dit: «Disons les choses de cette façon, je pense que je vais personnellement être hors de ma poche.»







La star a également souligné son erreur sur Twitter.

Il a écrit: «Merci à tous ceux qui ont participé au quiz @PendlesideHosp de ce soir.

«Désolé si vous avez fait un don à l’association caritative Greyhound. Je vais le trier, promis. (ne demandez pas, cela ne peut m’arriver qu’à moi).

Il a plaisanté: «Aucun lévrier n’a été blessé pendant ce processus».

Et ajouté: Vous pouvez correctement faire un don ici http://pendleside.org.uk/donate-to-us ”.

Le site Web caritatif de l’hospice Pendleside révèle que l’organisation «existe pour promouvoir et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies mortelles, de leurs familles et de leurs soignants; en offrant des soins palliatifs spécialisés et holistiques, qui répondent à leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels évalués individuellement.

Alors que, en ce qui concerne les dons, l’organisme de bienfaisance déclare: «En tant que petit organisme de bienfaisance local, nous veillons à ce que nos frais administratifs restent bas afin que vous puissiez être sûr que le plus possible de votre don servira à aider nos patients et leurs familles. . »