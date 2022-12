I’m A Celeb révèle une nouvelle « querelle » alors que la star est snobée du groupe WhatsApp – et ce n’est pas Matt Hancock

La star de I’m A Celeb, Scarlette Douglas, a révélé qu’il y avait une personne qui ne faisait pas partie du groupe WhatsApp du casting.

Le présentateur de propriété TV, 35 ans, a déclaré que la star de Love Island, Olivia Attwood, 31 ans, n’est pas incluse dans la discussion de groupe.

TVI

TVI

Olivia – qui a été forcée de quitter l’émission pour des raisons médicales après seulement 48 heures d’émission – attend apparemment toujours de se joindre aux plaisanteries de la jungle.

L’hôte a demandé: “Donc, elle n’est pas dans le groupe WhatsApp?”, Ce à quoi Scarlette a répondu: “Non.”

Elle a poursuivi : « Non, ne m’en faites pas les gars. Ne me demandez pas. Non, elle n’est pas.

« Mais je n’ai pas son numéro. Je suis l’administrateur du groupe maintenant. Nous allons donc la faire entrer.

Scarlette a ensuite renversé la mèche sur les bouffonneries du groupe WhatsApp et qui est la plus réactive.

“Ouais. Alors que oui, fondamentalement, je suis cette personne. J’écrirai toujours dans un groupe WhatsApp, parce que j’aime les gens.

“Et j’étais comme, soyons tous amis ensemble pour toujours. Et dans la jungle, c’était comme, Ouais, bien sûr.

«Mais ensuite, en sortant, tout le monde est retourné à sa vraie vie et ainsi de suite, Scarlette, genre, détendez-vous.

«Parce que je ne vais littéralement pas envoyer de messages tous les jours, mais j’envoie beaucoup de messages. Je fais partie de ces personnes en général dans tous les groupes WhatsApp, dans WhatsApp. Arrêt complet. Je suis bavard.

S’adressant au départ d’Olivia, Scarlett a déclaré au podcast Secure the Insecure de Johnny Seifert : « Je n’ai donc aucune idée de ses plans.

«Je sais que lorsque nous étions là-bas, elle était totalement partante et elle était vidé. On pouvait dire qu’elle était vidée.

« En fait, elle est partie et puis on ne l’a pas vue. Mais nous, en tant que collectif d’après ce que nous savions d’elle, savions qu’elle serait vidée à cause de son bouleversement.

Ce n’est pas la seule querelle à laquelle on a fait allusion récemment.

Scarlette a accusé l’ancien camarade de camp Chris Moyles de l’avoir “fantôme” après avoir quitté la jungle.

Scarlette a expliqué comment elle sentait qu’ils s’étaient liés sur I’m A Celeb mais s’est plainte: “Il ne me répond pas vraiment.”

Elle a déclaré: “Alors Chris et moi nous étions rencontrés lors de la tournée Ant and Dec, alors quand je l’ai vu, je me suis dit, je t’ai déjà rencontré.

«Nous avons un ami commun, je suis la voix de Capital Xtra et vous êtes sur Radio X à côté du studio Capital Xtra Et il est comme, No way. Nous avions donc un très bon lien depuis que nous étions là-bas.

“Et puis depuis que nous sommes sortis, je lui ai en quelque sorte envoyé un message, et il ne me répond pas vraiment.”

Elle a ajouté: “Donc, si vous écoutez, Chris, pouvez-vous s’il vous plaît répondre à ma note vocale?

Scarlette a ajouté: “Je pense juste qu’il est vraiment occupé. Et il a en fait une vie en dehors de moi en envoyant des notes vocales. Mais quand nous étions là-dedans, nous avions ce truc. Nous aimons donc tous les deux les Hunger Games.

« Donc, juste au hasard, nous sifflerions le thème d’accord, évidemment un peu mieux que cela avec le sifflet. Et on se faisait ça tout le temps.

« C’était notre truc. Alors je lui envoie juste des notes vocales pendant ce coup de sifflet, et puis il ne les écoute tout simplement pas.