I’m A Celeb liste riche – comment les gagnants ont encaissé des publicités McDonald’s à six chiffres, des lignes de lingerie et des romans torrides

À mesure que les nouveaux camarades de camp I’m a Celeb s’installent dans leur maison de château glaciale, ils espèrent que les nuits froides et difficiles cèderont bientôt la place à de l’argent sonnant et trébuchant.

Être couronné roi ou reine de la jungle peut ouvrir de sérieuses opportunités de gagner de l’argent – ​​les anciens gagnants ayant décroché des émissions de télévision, des offres de livres et des publicités.

Stacey Solomon a vu les caisses sonner depuis qu’elle a remporté l’émission[/caption]

Gino D’Acampo a augmenté son profil télévisé dans l’émission[/caption]

En plus de leurs beaux frais d’apparence – qui peuvent se situer entre 30 000 et 500 000 £ – le gagnant peut également s’attendre à tirer profit de collaborations alors que les grandes marques réclament leur adhésion.

L’expert en patrimoine des célébrités Alex Clarke a déclaré : « Cette année, le gagnant de I’m A Celeb peut s’attendre à un tourbillon d’exposition aux heures de grande écoute.

« Un gagnant-gagnant pour les anciens comme pour les nouveaux arrivants. Émissions de télévision, apparitions personnelles, médias sociaux, image de marque de leurs propres produits – tous les futurs filateurs d’argent potentiels.

Alors que Danny Miller et Naughty Boy d’Emmerdale s’affrontent contre Richard Madeley, Arlene Phillips et Frankie Bridge, nous examinons comment les précédents vainqueurs ont encaissé la couronne.

Harry Redknapp – Annonces McDonald’s et frais de comparution de 500 000 £

Harry a raté son « Sarn » dans la jungle[/caption]

Harry a conquis le cœur des fans de I’m A Celeb avec sa nature affable et ses douces références à sa femme Sandra.

L’ancien manager de West Ham and Spurs n’a jamais manqué d’un bob ou deux, mais son sort en tant que roi de la jungle a donné un nouvel élan à sa carrière – à commencer par ses frais d’inscription à l’émission, qui s’élevaient à 500 000 £.

Son amour des puddings lourds lui a valu la tristement célèbre publicité Jam Roly Poly pour GoDaddy, et il a reçu une somme à six chiffres pour devenir le visage des publicités de McDonald’s, avec son fils Jamie.

Lui et sa femme ‘Sarn’ ont également joué dans la publicité de Noël 2020 de FootAsylum.

Harry, 74 ans, a dirigé deux séries de Harry’s Heroes sur ITV et diverses émissions Sky1 avec Jamie.

Il possède 10 millions de livres sterling d’actifs de société immobilière et 3,6 millions de livres sterling dans HJR Enterprises, son entreprise de médias – avec des revenus qui ont doublé par rapport à 1,6 million de livres sterling en 2018, l’année de son passage dans l’émission.

Harry a créé Pie & Mash Media l’été dernier, peut-être dans le but de créer son propre contenu télévisé, en le transformant en une entreprise de « films, vidéos et programmes télévisés ».

Ses actifs immobiliers sont détenus dans les livres de deux sociétés – Pierfront Faversham et Pierfront Developments.

Il vit dans un manoir de 3,5 millions de livres sterling dans le quartier exclusif de Sandbanks, dans le Dorset.

Valeur nette : 14,5 millions de livres sterling





Gino D’Acampo – Hôte de Family Fortunes et une multitude de livres de cuisine

Gino vit dans une maison de 1,25 million de livres sterling dans le Hertfordshire[/caption]

Gino a provoqué la controverse dans l’émission en écorchant et en mangeant un rat et a été arrêté après avoir gagné, bien que les charges aient été abandonnées.

Mais l’émission a lancé une carrière télévisée réussie, présentant des émissions de cuisine dont Let’s Do Lunch with Melanie Sykes et Gino’s Italian Escape.

Plus récemment, il a occupé le poste de capitaine de l’équipe de Celebrity Juice, a présenté le renouveau de Family Fortunes et a dirigé une série de voyages avec Gordon Ramsay et Fred Sirieix.

Le chef italien a récemment invité sa femme Jessica et leurs trois enfants à participer à l’aventure familiale italienne de Gino.

L’homme de 45 ans, qui possède un manoir de 1,25 million de livres sterling dans le Hertfordshire et un manoir en Sardaigne, est une marque de plusieurs millions de livres.

Il a encaissé 4,3 millions de livres sterling de bénéfices médiatiques visibles chez Gino D’Acampo Limited et Gino D’Acampo Holdings, dont 2 millions de livres sterling l’année dernière et 4 millions de livres sterling depuis l’émission.

Il a conservé 3,2 millions de livres sterling dans des entreprises en avril 2021 et ses restaurants restent

populaire – malgré les pertes liées à la pandémie de soins infirmiers, il a enregistré 14,2 millions de livres sterling de ventes dans ses derniers comptes chez Bonta Italia.

Il a également publié 15 livres de cuisine et le mois dernier, il a lancé une société immobilière.

Valeur nette : 8 millions de livres sterling

Stacey Solomon – Reine propre et star de Loose Women

Stacey et son partenaire Joe Swash se partagent désormais le Pickle Cottage de 1,2 million de livres sterling[/caption]

Depuis qu’elle a été couronnée reine de la jungle, Stacey a mis sa carrière de chanteuse en veilleuse pour devenir l’une des préférées de la télévision nationale.

L’émission lui a valu une campagne publicitaire avec l’Islande – où elle a remplacé Coleen Nolan – une émission de rencontres sur Sky Living et un travail de présentation sur le spin-off de I’m a Celebrity, Extra Camp.

Stacey a également décroché une place régulière sur Loose Women, pour 3 000 £ par épisode.

Elle a encaissé 712 472 £ à la société Boudica Entertainments après son passage dans l’émission, la fermant en 2013 et décrochant 591 247 £ de liquidation volontaire.

Les honoraires de Stacey passent désormais par Key Map Entertainments, créé en 2012. Ses revenus ont augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 1 373 246 £ au 30 juin 2020.

Elle a également décroché des offres de mode et de style de vie, y compris une collection avec Primark.

Sa collaboration avec la marque de mode InTheStyle, lancée ce printemps, a vendu 80% des produits en deux semaines, accumulant des ventes de 1,5 million de livres sterling et rapportant à la femme de 32 ans une somme à six chiffres.

Plus récemment, la mère de quatre enfants s’est fait connaître pour ses compétences en matière d’entretien ménager, offrant à ses 4,8 millions d’abonnés Instragam l’organisation de conseils et de relooking, avec des gains potentiels de 15 000 £ pour chaque publication sponsorisée.

Stacey a écrit une série de livres à succès, dont Tap to Tidy, sorti en mai.

Elle présente également sa propre émission sur le style de vie, Sort Your Life Out, qui la voit mettre de l’ordre dans des maisons familiales chaotiques et encombrées.

Stacey et son partenaire Joe Swash vivent maintenant dans le Pickle Cottage de 1,2 million de livres sterling dans l’Essex et ont cinq enfants entre eux – le fils de Joe, Harry, 14 ans, les fils de Stacey, Zachary, 13 ans et Leighton, neuf ans, ainsi que leurs enfants communs, Rex, trois ans et nouveau-né. Rose.

Valeur nette : 5 millions de livres sterling

Giovanna Fletcher – Mumfluencer et concert de théâtre

Giovanna est la dernière reine de la série[/caption]

La blogueuse et auteur Giovanna menait déjà une brillante carrière avant le spectacle et était l’une des meilleures mamans fluenceuses du pays, avec un podcast à succès Happy Mum, Happy Baby.

Mais gagner l’année dernière I’m a Celeb a encore renforcé son profil.

Elle a encaissé 362 400 £ à la suite de son émission et elle a créé Happy Mum, Happy Baby en tant qu’entreprise sur Companies House en novembre 2020.

Elle a depuis publié un autre roman Walking on Sunshine et a décroché des collaborations avec diverses marques, dont la société de bougies SevenSeventeen et Avon.

Le joueur de 36 ans – qui a trois fils avec la star de Strictly Tom Fletcher – répète actuellement pour la pièce de théâtre 2.22: A Ghost Story au Gielgud Theatre.

Plus tôt cette année, elle a également commencé à animer une série en six parties Journey to the Magic…, un podcast officiel de Walt Disney Travel Company.

Valeur nette : 3 millions de livres sterling

Joe Swash – champion Pantos et Dancing on Ice

Joe a décroché le spin-off après avoir remporté la couronne[/caption]

Joe a remporté la couronne Jungle en 2008 et a continué à animer l’émission dérivée, Get Me Out of Here… Now !, pendant 10 ans.

L’ancien acteur d’EastEnders, 39 ans, a été déclaré en faillite en 2009, pour une facture fiscale de 20 000 £, bien que son agent ait nié les difficultés financières et déclaré qu’il y avait eu une confusion.

En plus des rôles panto lucratifs, la victoire de Joe a également conduit à un rôle de capitaine d’équipe dans l’émission télévisée Hole in the Wall et Fake Reaction et dans l’émission CBBC Gimme a Break.

L’année dernière, il a ajouté une autre plume à sa casquette lorsqu’il a remporté Dancing on Ice.

Mieux encore, sa longue relation avec I’m A Celeb l’a amené à rencontrer Stacey, ce qui en fait le couple ultime de la jungle.

Valeur nette : 1,5 million de livres sterling

Scarlett Moffatt – Le copain d’Ant & Dec et le rôle du camp supplémentaire

L’émission a ouvert des emplois de présentation à la télévision pour la star de Gogglebox[/caption]

Scarlett a quitté Gogglebox lorsqu’elle s’est dirigée vers la jungle en 2016, battant Joel Dommett et Carol Vorderman pour revendiquer la couronne.

L’émission a stimulé sa carrière, ouvrant des opportunités de présentation, notamment Extra Camp, qu’elle a co-animé pour deux séries, le redémarrage de courte durée de Streetmate en 2017 et plus récemment Love Bites.

Elle a également décroché une place sur Ant And Dec’s Saturday Night Takeaway en 2017, mais a été abandonnée deux ans plus tard.

Le joueur de 31 ans a publié une autobiographie et anime plusieurs podcasts, ainsi que des collaborations lucratives avec la marque de chaussures Deichman et Jet 2 Holidays.

Elle a discrètement encaissé des centaines de milliers de dollars, ses revenus se révélant en petits caractères.

Les états financiers de sa société privée Northern Unicorn révèlent discrètement 928 000 £ de dividendes versés pour elle entre 2018 et 2020.

Son entreprise a conservé 211 100 £ dans les fonds des actionnaires en janvier 2020.

Elle a également récemment rénové la maison de ses rêves – une conversion de grange de bon goût.

Plus tôt cette année, il est apparu que maman Betty avait volé 50 000 £ à sa fille pour financer une dépendance au jeu en ligne, mais Scarlett, attentionnée, a payé une cure de désintoxication pour l’aider à se débarrasser de cette habitude.

Valeur nette : 1,5 million de livres sterling

Jacqueline Jossa – Icône de la mode et école des arts du spectacle

L’ancienne EastEnder a maintenant sa propre collection de style[/caption]

Jacqueline a quitté EastEnders avant d’entrer dans la jungle en 2019, et le pari a été gagné lorsqu’elle a été couronnée reine.

Elle a depuis laissé entendre qu’elle serait intéressée à revenir pour « le bon scénario », mais elle ne manque pas d’argent

Jacqueline, 29 ans – qui a deux enfants avec son mari Dan Osborne – est désormais une icône de la mode avec sa propre collection chez InTheStyle, qui a lancé ses robes de soirée en ligne plus tôt ce mois-ci.

Elle possède deux sociétés de médias – Ella Oil Ventures et sa société mère EMJ Entertainments, ainsi que la Jac Jossa School of Performing Arts.

Ella a déposé la marque NIXIE pour une gamme de produits capillaires, faciaux et de beauté, tandis qu’EMJ s’apprête à divulguer ses premiers revenus au printemps.

Elle rénove la maison de ses rêves, achetée cette année et la seule preuve visible de sa richesse post-célébrité.

La star du soap compte 3,2 millions d’abonnés, ce qui représenterait un revenu potentiel estimé à 10 000 £ pour les publications Insta.

Valeur nette : 1,2 million de livres sterling

Vicky Pattison – Ligne de lingerie et porte-monnaie Insta

Vicky P a plusieurs liens avec la mode[/caption]

Vicky s’était déjà fait un nom à Geordie Shore et avait présenté son émission d’audience de courte durée, le juge Geordie, au moment où elle est entrée dans la jungle.

Mais après avoir battu George Shelley et Ferne McCann à la couronne, elle a augmenté la mise avec une fente régulière sur Loose Women, qu’elle a quittée après neuf mois.

Elle a ensuite présenté Extra Camp et a décroché un créneau de présentation sur This Morning et est devenue capitaine de l’équipe du jeu télévisé C5, It’s Not Me, It’s You.

Trois ans après sa victoire, elle est retournée dans la jungle dans la version australienne de l’émission, cette fois en quatrième position, et est apparue dans Celebrity Coach Trip et Celebrity Mastermind.

Elle a également publié plusieurs livres et articles de mode en sac – dont une ligne de lingerie avec Pour Moi et une collection de sacs à main avec LRM.

Elle connecte fréquemment les marques de mode à ses 4,8 millions de followers sur Instagram – et a le potentiel de gagner jusqu’à 15 000 £ par publication.

Selon les données d’Attain, Vicky a gagné 208 517 £ grâce à des publications sponsorisées sur Instagram pendant le verrouillage de 2020.

La valeur nette de sa société privée Vicky Pattinson Co Limited a atteint un niveau record en mars 2020, détenant 602 547 £ d’actifs, soit plus du double des 231 337 £ qu’elle détenait en 2016, la première année d’activité de sa société.

Valeur nette de 1,2 million de livres sterling

Georgia ‘Toff’ Toffolo – Ce travail du matin et romans d’amour torrides

Toff a décroché un contrat de quatre livres après son passage dans la jungle[/caption]

La star de Made in Chelsea a noué une amitié improbable avec Stanley Johnson et est apparue à la télévision avec lui dans Celebrity Gogglebox et Celebrity Hunted, bien qu’ils aient tous deux été pour la charité.

Après avoir remporté l’émission, elle s’est vu proposer un rôle régulier dans This Morning et est apparue dans Celebs Go Dating.

Elle a également conclu un contrat de quatre livres avec Mills et Boon et a déjà publié trois livres dans le torride Meet Me In…. séries.

L’homme de 27 ans, qui compte 1,8 million d’abonnés sur Instagram, a également décroché des accords de collaboration avec Shein X et la marque de lingerie With Love Lilly.

Elle a étendu son empire, créé la société d’arts du spectacle Georgia Entertainments à la suite de I’m A Celebrity et a encaissé 285 651 £ au cours de sa première année de négociation, conservant 113 241 £ au dernier décompte.

L’année dernière, elle a créé The Visionary Talent Agency dont les premiers résultats sont attendus à l’été 2022.

Valeur nette : 1 million de livres sterling