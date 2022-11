I’m A Celeb insider révèle pourquoi Boy George est autorisé à porter une tenue spéciale au camp

Les fans de I’M A Celeb ont tous remarqué la même chose lorsque la photo du casting de l’émission a été révélée hier soir.

Boy George a été vu dans une tenue très différente de tous les autres camarades de camp avec un haut à pois et un chapeau spécial.

TVI

TVI

Alors que tout le monde portait l’uniforme de la jungle composé de chemises kaki et de shorts rouges, George a été vu souriant dans un chapeau comme s’il avait explosé au sommet.

Un initié de l’émission a révélé ce soir que le chanteur – célèbre pour des chansons dont Karma Chameleon – a simplement demandé aux producteurs s’il pouvait personnaliser sa tenue.

ITV lui a immédiatement accordé la permission, ce qui signifie qu’il est habillé comme aucun autre, a déclaré une source à Metro.

Le chapeau en forme de couronne de George pourrait être un clin d’œil à son désir d’être couronné roi de la jungle cette année.

En savoir plus sur Je suis une célébrité SORTIE JUNGLE I’m A Celeb’s Ant et sa femme Anne-Marie profitent d’une journée en famille avant le lancement YIKES ! Le vote I’m A Celeb est maintenant ouvert alors que le défi “VIP” est révélé – mais les stars vont le détester

Il a dit : « Roi de la jungle, ce serait fabuleux ? Je veux être le Harry Redknapp de ma génération !

George apparaît aux côtés de plusieurs stars du feuilleton et de la téléréalité, dont l’actrice de Coronation Street Sue Cleaver, Owen Warner de Hollyoaks et Love Islander Olivia Attwood.

Apparaissent également l’ancien as du rugby anglais Mike Tindall, l’ancienne animatrice de A Place in the Sun Scarlette Douglas, Loose Women et Charlene White d’ITV News et l’animateur de radio Chris Moyles.

La star du football anglais Jill Scott et le comédien Babatunde Aléshé complètent la programmation 2022.





Je suis une célébrité a révélé ce soir que le vote est déjà ouvert pour le tout premier défi de l’émission, avant son retour sur ITV dimanche soir.

Les téléspectateurs peuvent désormais choisir qui ils veulent être des « VIP de la jungle » avec la clôture du vote le mardi soir.

Cependant, le défi n’est pas aussi avantageux qu’il n’y paraît, les VIP étant en fait des “personnes très isolées” qui passeront leur première nuit bloquées sur une île.

En plus de devoir endurer des conditions brutales par rapport au camp principal, ils affronteront également la première épreuve de la série.