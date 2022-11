I’m A Celeb frappé par les plaintes de l’Ofcom concernant “l’intimidation” de Matt Hancock par ses camarades de camp

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici a été frappé par une vague de plaintes de l’Ofcom concernant Matt Hancock “intimidé” par ses co-stars.

Aujourd’hui, le régulateur de la radiodiffusion a révélé avoir reçu près de 2 000 plaintes depuis que l’émission ITV a diffusé sa nouvelle série.

Érotème

Les fans ont été préoccupés par «l’intimidation» dans le camp[/caption] Érotème

Certains ont contacté l’Ofcom alors qu’ils s’inquiétaient pour Matt[/caption]

Il a été révélé que le député Matt, 44 ans, faisait partie de la programmation de l’émission de cette année quelques jours seulement avant sa sortie sur les écrans plus tôt ce mois-ci.

Son inclusion a suscité l’indignation des fans d’ITV ainsi que des politiciens – et maintenant, près de 2 000 plaintes ont été déposées auprès de l’Ofcom.

Bien qu’il n’ait été diffusé que pendant un peu plus d’une semaine, le programme a reçu 1 968 plaintes officielles à propos de Matt.

Parmi ces 1 159 provenaient de fans qui ripostaient contre le député de West Suffolk qui travaillait dans l’émission.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB HORS-LA-LOI? Mike Tindall de I’m A Celeb enfreint le protocole royal avec des remarques choquantes JEU DU VENTILATEUR I’m A Celeb secoué par près de 2 000 plaintes de l’Ofcom concernant Matt Hancock

Mais un énorme 809 personnes seraient venues s’inquiéter du bien-être de Matt, alors qu’ils s’en prenaient à “l’intimidation” dans le camp de la jungle.

Dans une déclaration sur les chiffres, l’Ofcom a déclaré : « Il convient d’être conscient qu’en vertu de nos règles – et compte tenu de la liberté d’expression – il n’y a aucune interdiction pour une personne en particulier de participer aux programmes.

“Cependant, si la simple présence d’une personne est susceptible de causer une infraction, nous nous attendons à ce que les diffuseurs prennent des mesures pour atténuer ou justifier cette infraction. Comment ils font cela sur le plan éditorial, cela dépend d’eux.

Cela vient après que les fans de I’m A Celeb se soient rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre de “l’intimidation” dans l’émission, demandant aux patrons d’intervenir.





Ils ont frappé après que Matt ait participé à son SIXIÈME essai consécutif – alors que certains de ses autres camarades de camp parlaient de lui dans son dos.

L’un d’eux a posté sur Twitter : “Je me sens un peu mal à l’aise en regardant Matt Hancock dans I’m A Celeb, car c’est clairement de l’intimidation glorifiée maintenant.”

Un autre a déclaré: “J’ai regardé I’m A Celebrity depuis le premier jour, mais j’ai du mal à regarder ce tas de bile remplie de haine.

« Vous êtes littéralement facilité le harcèlement et l’intimidation d’un être humain. J’ai du mal à avoir plus de respect pour Ant et Dec.

“ITV devrait être signalé à Ofcom, c’est de l’intimidation, comment est ce divertissement, c’est juste cruel”, a fulminé un troisième.

Hier soir, les fans ont menacé d’éteindre l’émission, alors que les fans disaient que Matt était délibérément harcelé par certains de ses camarades de camp dans la jungle australienne.

Dans le dernier volet de l’émission de téléréalité, la lionne d’Angleterre Jill Scott a été vue en train de courir dans le camp avec le député et Seann Walsh.

Jill et Seann ont ensuite taquiné Matt en lui suggérant de s’inscrire à Love Island l’année prochaine.

La star de Coronation Street, Sue Cleaver, a également commencé à planifier une révolution avec Mike Tindall alors qu’ils se plaignaient de la productivité de leur nouveau chef de camp.

Boy George a déclaré qu’il avait du mal à s’entendre avec Matt, tandis que Charlene White a déclaré que “voir ce que Matt répondra et ne répondra pas” est devenu un “sport” pour elle.

En savoir plus sur le soleil STATIONNÉ J’utilise des sacs de gravats pour empêcher les voisins de prendre ma place de parking – ils détestent ça PRÊT À TOUS LES TEMPS Les fans d’Oodie se bousculent pour mettre la main sur une nouvelle couverture à capuche d’extérieur

Le politicien de haut rang Jacob Rees-Mogg a même pataugé dans la critique du comportement des camarades de camp et le vote continu de Hancock pour faire des essais Bushtucker.

Il a dit Spectacle Mark Dolan de GB News que Hancock était “mal avisé” de participer, car il a qualifié le spectacle de “désagréable”.