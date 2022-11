I’m A Celeb fait un énorme bouleversement final avec une grosse tournure d’essai ce week-end

Les patrons de I’M A Celeb ont incorporé une grosse tournure d’essai pour la finale de ce week-end.

Ce dimanche, l’une des six célébrités restantes sera couronnée roi ou reine de la jungle.

Érotème

Je suis une célébrité aura une touche de rial ce week-end[/caption] Rex

Le DJ radio Chris Moyles, la lionne Jill Scott, l’as du rugby Mike Tindall, le comédien Seann Walsh, la star de Hollyoaks Owen Warner et l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock se battent actuellement pour la première place.

Chaque année, les fans sont ravis de voir les quatre derniers participer au légendaire défi Cyclone, suivi plus tard par les trois derniers participer à un essai Bushtucker chacun pour gagner des repas pour leur dernier souper.

Pour la première fois de l’histoire, ils seront présents pour les derniers défis de l’autre.

“Les essais de la finale de cette année seront les plus compétitifs et les plus dramatiques de tous les temps”, a déclaré une source.

En savoir plus sur Je suis une célébrité FRUITS ÉTRANGES Le vrai nom du fruit vomi révélé – et son goût NOUVELLE VAGUE Boy George révèle qu’il faisait la promotion d’une nouvelle chanson dans le camp – l’avez-vous repérée ?

«Ils sont assez durs pour gagner un cours pour le dernier repas du camp, mais maintenant ils auront la pression supplémentaire de regarder leurs camarades de camp dans les yeux alors qu’ils essaient de gagner des étoiles.

“En plus de cela, lors de la finale, certaines personnes penseront à la perspective d’être roi ou reine, donc elles regarderont en sachant si la personne va bien ou a l’air bien, elles pourraient regarder le moment où quelqu’un d’autre remportera la série.

“Cela va ajouter de la pression mais aussi être fascinant de voir le langage corporel du trio.

“Je ne voudrais pas attendre en dernier et avoir ensuite toute la pression sur vous pour terminer le travail.”





Comme toujours, l’un des derniers essais sera un essai alimentaire.

Ils feront également des discours sur leur séjour dans la jungle.

Cela vient après que The SUn a révélé en exclusivité que l’émission avait été touchée par une épidémie de Covid quelques jours seulement avant la finale de dimanche.

Les patrons de l’émission ITV ont renforcé les mesures de sécurité, notamment le port de masques autour du camp à tout moment, après que deux membres du personnel ont été testés positifs pour le coronavirus plus tôt cette semaine.

Un initié a déclaré: “Tout le monde est en état d’alerte étant donné qu’il est si proche de la fin de la série.

«Les producteurs ont de grands projets pour rendre la finale plus grande que jamais afin que personne ne soit vu sans masque et il y a eu beaucoup plus de personnes faisant la queue pour se faire tester sur place.

“L’équipe a également fermé la tente de nuit qui vend des collations et des boissons à l’équipage afin de la nettoyer en profondeur.

“La sécurité est primordiale dans un spectacle de cette envergure et les patrons sont sûrs que les mesures strictes qu’ils ont mises en place signifieront que la finale se déroulera toujours comme prévu.”

Un porte-parole de l’émission a ajouté: “Nous pouvons confirmer que quelques membres de l’équipe de production ont été testés positifs pour le coronavirus.”