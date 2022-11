I’m A Celeb diffusera un épisode d’une longueur de film exceptionnel ce soir pour s’adapter à tout le drame de l’expulsion

Je suis une célébrité… sortez-moi de là ! diffusera un épisode exceptionnel ce soir pour entasser tout le drame de l’expulsion.

La première célébrité à quitter la jungle recevra ses ordres de marche lors de l’émission de ce soir.

Et pour s’assurer que les téléspectateurs voient autant d’action que possible, l’émission a été prolongée à une heure et demie.

I’m A Celeb commencera à 21h sur ITV et durera une heure et demie, jusqu’à 22h30, les nouvelles du soir étant repoussées.

Les patrons de la chaîne ont dégagé les horaires de la série – l’un des plus grands succès d’audience du diffuseur – cette année.

Loose Women’s Charlene White est la favorite des bookmakers pour être la première personne de la jungle ce soir.

Elle est suivie dans les paris par Sue Cleaver de Corrie, le député Matt Hancock et le chanteur Boy George.

La star du football Jill Scott et l’acteur des Hollyoaks Owen Warner ont été désignés comme les deux favoris pour remporter l’émission.

