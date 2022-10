I’m A Celeb débutera avec un épisode extra-long alors que les stars feront face à un voyage terrifiant dans le camp avant la première nuit

La saison I’M A Celeb est officiellement arrivée et alors que les stars commencent à débarquer en Australie, nous commençons à découvrir ce qui les attend.

Et disons simplement que le spectacle de la jungle d’ITV fait tout pour s’assurer qu’ils sont de retour en force.

Quand je suis une célébrité revient sur dimanche 6 novembre, il y aura un épisode surdimensionné de 105 minutes pour que les téléspectateurs soient pleinement informés des premières 24 heures du gang au camp.

C’est même s’ils y arrivent, considérant comme toujours qu’il ne s’agit jamais seulement d’arriver dans la jungle et d’installer un camp. Tout d’abord, ils arrivent plus tôt que la normale – afin que l’équipe de production puisse les isoler et s’assurer qu’ils sont exempts de Covid avant d’entrer dans l’émission.

Ensuite, bien sûr, ce sont les essais initiaux les plus importants pour entrer dans le camp. Ant et Dec seront à nouveau sur place pour les guider à travers ce morceau, mais étant donné que les défis précédents vont de la marche sur un minuscule socle à des centaines de pieds dans les airs, au parachutisme et à l’aviron d’un bateau avec un trou, nous ne pouvons pas imaginez-les amusants.

Les vedettes de la série de cette année ont commencé à débarquer en Australie, avec les quatre premiers noms confirmés comme DJ radio Chris Moyles, Olivia Attwood de Love Island, l’actrice de Coronation Street Sue Cleaver et l’acteur de Hollyoaks Owen Warner.





On pense que le reste des stars atterrira dans les prochains jours, leur donnant le temps de s’isoler et de tester négatif avant le début de l’émission.

Selon les rumeurs, les ajouts incluent Seann Walsh, l’ancien as du rugby et membre de la famille royale Mike Tindall, Charlene White de Loose Women et la star d’Eastenders Danny Dyer.

La série ITV jungle revient à Aus pour la première fois en deux ans, après que les restrictions de voyage mises en place lors de l’épidémie de Covid aient signifié qu’ils ont temporairement déménagé au château de Gwyrch au Pays de Galles.

Le retour sur la Gold Coast australienne n’a cependant pas été facile, avec une épidémie de fièvre Q dans le pays qui a mis le spectacle en péril en septembre.

Je suis une célébrité revient en novembre sur ITV.

