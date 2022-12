Ilya Yashin: le tribunal de Moscou condamne le critique du Kremlin à huit ans et demi pour diffusion de “fausses informations”

CNN

Un tribunal de Moscou a condamné vendredi le critique du Kremlin Ilya Yashin à huit ans et six mois de prison après l’avoir reconnu coupable de diffusion de “fausses informations” sur l’armée russe, selon le média d’Etat russe RIA Novosti.

On ne sait pas si la peine de prison de Yashin inclut le temps qu’il a déjà passé en prison lors des audiences du tribunal.

Les enquêteurs russes affirment que ses déclarations sur les circonstances des meurtres à Bucha constituent une infraction pénale en vertu d’une législation récemment introduite, qui considère que le discrédit des forces armées russes est illégal.

Yashin a critiqué les “auteurs” du “verdict hystérique” dans un message sur son compte officiel Telegram.

« Les auteurs du verdict sont optimistes quant aux perspectives de Poutine. À mon avis, ils sont trop optimistes », a-t-il déclaré.

“Mais nous n’avons aucune raison d’être tristes, car nous avons gagné ce procès, mes amis. Le processus a commencé comme une dénonciation de moi en tant que «médecin du peuple», mais s’est transformé en une tribune anti-guerre. Nous avons dit la vérité sur les crimes de guerre et appelé à la fin des effusions de sang. Et en réponse, ils ont entendu un méli-mélo de slogans de la guerre froide, qui ont été confusément exprimés par le procureur », a poursuivi Yashin.

« Avec ce verdict hystérique, le gouvernement veut tous nous intimider, mais en fait, il ne fait que montrer sa faiblesse. Les dirigeants forts sont calmes et sûrs d’eux, et seuls les faibles cherchent à faire taire tout le monde, à étouffer toute dissidence. Alors aujourd’hui, il ne me reste plus qu’à répéter ce qui a été dit le jour de mon arrestation : je n’ai pas peur, et vous ne devriez pas l’être », lit-on dans le post.

Dans ses remarques finales devant le tribunal lundi, avant le verdict, Yashin a fait une déclaration s’adressant au juge, au président Vladimir Poutine et au public russe. « Comme s’ils allaient me recoudre la bouche et qu’on m’interdirait de parler pour toujours. Tout le monde comprend que c’est le but », a-t-il déclaré.

« Je suis isolé de la société parce qu’ils veulent que je me taise. Je promets que tant que je serai en vie, je ne le serai jamais. Ma mission est de dire la vérité. Je ne dirai pas la vérité même derrière les barreaux. Après tout, citant le classique : “Le mensonge est la religion des esclaves”.

Yashin, également un proche allié du chef de l’opposition russe Alexey Navalny, s’est fait connaître lors des manifestations qu’il a aidé à organiser entre 2011 et 2012 contre la réélection de Poutine pour un troisième mandat.

Yashin est resté un féroce critique de Poutine pendant des années, servant également comme député municipal dans une petite municipalité de Moscou avant d’être à nouveau interdit de se présenter à des fonctions publiques.

En juin, il a été condamné à 15 jours derrière les barreaux pour avoir désobéi à la police, des accusations qu’il a décrites à l’époque comme faisant partie d’une campagne de pression des autorités pour le forcer à quitter la Russie.

Le journaliste d’investigation russe Andrei Soldatov, qui figure sur la liste des personnes recherchées par la Russie et vit en exil à Londres, a déclaré à CNN que Yashin était “une personne extrêmement courageuse” qui “a choisi de rester en Russie et de parler contre la guerre”.

Il a ajouté qu’il croyait que Yashin était un symbole de la résistance russe contre la guerre.