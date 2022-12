Ilya Yashin, critique de guerre russe, condamné à huit ans pour “fake news”

Yashin, 39 ans, a publié une vidéo YouTube en avril dans laquelle il a disséqué les crimes de guerre potentiels documentés par des journalistes occidentaux et des responsables ukrainiens dans la ville de Bucha, près de Kyiv, dans le but de démystifier la ligne officielle du Kremlin selon laquelle ces rapports ont été mis en scène ou fabriqués. salir la Russie.

RIGA, Lettonie – Un tribunal russe a condamné vendredi un politicien de l’opposition, Ilya Yashin, à huit ans et six mois de prison pour «diffusion de fausses informations» sur les atrocités commises par les forces russes en Ukraine – le dernier verdict pénal destiné à faire taire les critiques de La guerre du président Vladimir Poutine.

“Le procès était censé servir de dénonciation d'”un ennemi du peuple”, c’est-à-dire moi, mais il s’est transformé en une tribune anti-guerre, et en réponse, nous n’avons entendu que des slogans incohérents du procureur sur la guerre froide”, a déclaré le poste. « Je ne peux que répéter ce qui a été dit le jour de mon arrestation : je n’ai pas peur, et vous ne devriez pas avoir peur. Des changements arrivent. »

Yashin est un vétéran de l’opposition anti-Kremlin qui s’est fait connaître lors de manifestations de masse contre les élections législatives nationales frauduleuses et le retour de Poutine à la présidence en 2011 et 2012. Plus tard, Yashin a dirigé le parti PARNAS et a été fonctionnaire municipal dans le district de Krasnoselsky à Moscou. .

Poutine, lorsqu’un journaliste lui a demandé lors d’une conférence de presse vendredi s’il pensait que « huit ans pour des mots, c’est trop brutal », a déclaré à propos de Yashin : « Qui est-il ? S’ingérer dans le travail du pays est inacceptable et je considère qu’il est inapproprié de remettre en cause la décision du tribunal.

“Je connais Ilya Yashin depuis qu’il a 18 ans, et c’est probablement le premier ami que je me suis fait en politique”, a déclaré Navalny dans un message partagé par ses avocats vendredi sur les réseaux sociaux. « Un autre verdict éhonté et anarchique de Poutine ne fera pas taire Ilya et ne devrait pas intimider les honnêtes gens de Russie. C’est une autre raison pour laquelle nous devons nous battre et je ne doute pas que nous finirons par gagner.