Ilya Ponomarev : « Nous devons capturer le Kremlin. Il n’y a pas d’autre moyen’

« D’après ce que je vois, 20 % des Russes soutiennent fermement la guerre, 20 % y sont fermement opposés, et le reste est neutre. Et ces 60 % sont notre peuple », dit-il.

Ponomarev veut attaquer de haut en bas, sans se soucier du consentement populaire. Ce modèle a ses détracteurs – et les militants craignent que les minorités ethniques et les mouvements de résistance populaires existants dans les républiques ethniques de Russie soient laissés de côté.

“Pour nous, tout ce qui s’est passé avec Prigojine a été une chose très positive”, dit-il. « Parce que Prigozhin a servi de preuve de concept. Il a fait exactement ce que nous avions dit que nous ferions et cela a fonctionné… c’est encore possible.

Dans son récent livre « Poutine doit-il mourir ? L’histoire de la façon dont la Russie devient une démocratie après sa défaite face à l’Ukraine », affirme-t-il, qu’un coup d’État suivi d’une transition soigneusement gérée est le moyen le plus sûr d’établir des élections libres et équitables dans le pays.

Lors d’entretiens précédents, il a été interpellé sur son refus de nommer ses sources au sein de la NRA, une organisation qu’il soutient mais qu’il n’a pas rejointe. Des messages provenant prétendument de l’intérieur du groupe sont publiés sur le site de Ponomarev. Youtube et Chaînes de télégramme comprenant un manifeste et des images d’explosions dans des usines de munitions et des lignes ferroviaires en Russie.

Ponomarev a soutenu les assassinats et dit à Meduza que « quiconque participe de l’autre côté de la guerre est considéré comme une cible légitime » [for the NRA].»

En poussant à un coup d’État militaire en Russie, Ponomarev va plus loin que ses collègues dissidents Mikhaïl Khodorkovski et Garry Kasparov, et il affirme qu’ils je ne l’ai pas invité à un sommet pour des raisons de sécurité.

Ponomaryov était l’adjoint de Khodorkovski lorsqu’il travaillait chez Yukos Oil, et les deux restent des amis proches malgré leurs différences idéologiques.

“Je n’y vois pas de contradiction”, a déclaré Ponomarev au Moscow Times.

«Je dirais que ma position politique est bien plus proche de celle de Kasparov. J’espère sincèrement que nous verrons bientôt une alliance publique entre nous. Nous nous rapprochons chaque jour, nous avons déjà beaucoup d’événements communs. Car, politiquement, les avis sont proches. En ce qui concerne mes relations personnelles avec Garry, c’est mon collègue. Khodorkovski est mon ami.

Kasparov, le 13e champion du monde d’échecs, a récemment posté sur X (anciennement Twitter) qu’il soutenait l’utilisation des avoirs russes gelés pour reconstruire l’Ukraine. On est pourtant bien loin des propos ouverts de Ponomarev sur les assassinats et les bataillons secrets.

Ponomarev affirme qu’à huis clos, de nombreuses figures de l’opposition russe soutiennent la résistance armée.

“Parmi l’opposition générale, je dirais que c’est moitié-moitié [for and against armed resistance],” il dit. « Les dirigeants sont plus modérés parce qu’ils ont plus à perdre et sont généralement plus prudents. Je dirais donc environ un tiers [of leaders favor armed resistance]. Mais beaucoup de gens, même parmi ce tiers, disent : « Ilya, nous sommes totalement avec toi, mais nous ne pouvons pas le dire en public. »

Ponomarev entretient des relations difficiles avec les partisans du critique emprisonné du Kremlin, Alexeï Navalny, qui remontent à son mandat au gouvernement.

L’homme politique accuse des proches du chef de l’opposition emprisonné d’avoir dénaturé son rôle dans l’introduction du projet de loi russe de 2012 sur les restrictions d’Internet, qui a renforcé la censure en ligne.

« À ce stade, il était impossible de simplement bloquer [a bill]», argumente Ponomarev, cherchant à changer de sujet. « J’ai essayé de le canaliser dans une certaine direction pour éviter la chaleur. Plus tard, cela a été utilisé contre moi.

«C’était mon erreur politique», reconnaît-il. « Si j’avais à nouveau mon temps, je n’y toucherais pas. Parce que c’est arrivé quand même, avec des factures ultérieures.