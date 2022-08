Ils voulaient que justice soit rendue pour leur proche malade mental décédé en prison. Maintenant ces espoirs sont anéantis

Pendant près d’un an, la famille de Soleiman Faqiri a gardé l’espoir que cette fois les choses pourraient être différentes – qu’ils pourraient enfin voir des accusations criminelles contre les gardes qui ont aspergé de gaz poivré, enchaîné et tenu le trentenaire face contre terre dans les moments avant sa mort.

Maintenant, cet espoir a été étouffé.

CBC News a confirmé que la Police provinciale de l’Ontario ne portera pas d’accusations contre les gardes impliqués dans la mort de Faqiri dans une prison ontarienne en décembre 2016, même après que le médecin légiste en chef de la province a déterminé que les actions des gardes avaient directement contribué à sa mort.

Dans un courriel envoyé à la famille en février dernier, obtenu par CBC News, la Police provinciale de l’Ontario affirme qu’il reste « des preuves insuffisantes » pour porter des accusations contre l’une des personnes impliquées le jour du décès de Faqiri.

La décision ferme la porte à la responsabilité pénale après un combat de plusieurs années par la famille pour que quelqu’un soit responsable de la mort de Faqiri.

Les proches de Faqiri disent qu’ils ne se sont pas manifestés à l’époque parce qu’ils étaient encore en train de traiter leur douleur et leur colère. Maintenant, ils s’adressent exclusivement à CBC Toronto.

“Nous pensions sincèrement que la Police provinciale de l’Ontario prendrait une fois pour toutes la bonne décision, mais ils continuent de laisser tomber ma famille”, a déclaré le frère aîné de Faqiri, Yusuf.

«Le système a un double standard: un pour nous, les Canadiens, et le reste pour les forces de l’ordre», a-t-il déclaré, faisant référence aux agents correctionnels impliqués.

“Il n’a pas réussi à faire respecter la justice.”

La police manque de courage “pour faire ce qu’il faut” : famille

C’est la troisième fois que la police décide de ne pas porter d’accusation contre les gardiens impliqués le jour où Faqiri est décédé au Centre correctionnel du Centre-Est. Deux enquêtes criminelles antérieures menées par le Service de police de Kawartha Lakes et la Police provinciale de l’Ontario n’ont donné lieu à aucune accusation.

Et ce malgré le fait que le médecin légiste en chef de l’Ontario, le Dr Michael Pollanen, ait déterminé l’année dernière que la mort de Faqiri était le résultat d’avoir été retenu face contre terre, ainsi que des blessures qu’il a subies lorsque six gardes l’ont retenu et l’ont frappé à plusieurs reprises.

Faqiri a grandi en tant qu’étudiant hétéro et capitaine de l’équipe de football de son lycée. Il a reçu un diagnostic de schizophrénie à 18 ans et au fil des ans, il a été pris en charge à plusieurs reprises en vertu de la Loi sur la santé mentale de la province. (Soumis par Yusuf Faqiri)

L’homme de 30 ans, qui vivait avec la schizophrénie, avait été accusé de voies de fait graves, de voies de fait et de menaces après une altercation avec un voisin, et attendait des soins psychiatriques dans un établissement de santé mentale au moment de sa mort.

Dans les jours qui ont suivi les conclusions de Pollanen, le cas de Faqiri a été renvoyé à la Police provinciale de l’Ontario pour examen, remettant sur la table la possibilité d’accusations criminelles. Plusieurs groupes de défense ont publié une déclaration conjointe appelant la police et les procureurs de la Couronne à porter des accusations criminelles contre les gardes.

Mais le 23 février, un courriel de la Police provinciale de l’Ontario a confirmé leurs pires craintes. Encore une fois, il n’y aurait pas d’accusations, sans justification de la manière dont la police est parvenue à sa décision ou de ce que l’examen impliquait exactement.

Dans le courriel, le dét.-insp. Brad Collins a assuré qu'”une enquête approfondie et objective avait été menée à bien”.

Pourtant, a-t-il dit, “il reste des preuves insuffisantes pour former les motifs requis pour croire qu’une infraction pénale a été commise par un individu ou un groupe”.

“Comment n’y a-t-il pas suffisamment de preuves quand vous avez un témoin oculaire de la mort brutale d’un homme, vous avez le pathologiste en chef articulant que les actions des gardes ont directement conduit au meurtre de Soli?” demanda Yusuf.

“Cinquante contusions, les jambes et les mains liées, gaz poivré deux fois, une cagoule à la broche mise sur la tête… Et la police n’a toujours pas le courage de faire ce qu’il faut.”

Le ministère correctionnel de l’Ontario a refusé à plusieurs reprises de commenter l’affaire, citant des poursuites judiciaires en cours.

REGARDER | Un ancien détenu raconte à The Fifth Estate qu’il est hanté par la mort de Faqiri :

Un ancien détenu se confie sur une journée qui le hante John Thibeault dit avoir vu des gardiens de prison battre Soleiman Faqiri

L’examen du pathologiste est “soigneusement étudié”, déclare l’OPP

Dans un courriel à CBC News lundi, un porte-parole de l’OPP a confirmé qu’il ne porterait pas d’accusations dans la mort de Faqiri.

“Le rapport du Dr Pollanen a été soigneusement examiné au cours de l’examen ultérieur de cette affaire, tant par la Police provinciale de l’Ontario que par la Couronne. Le résultat de l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario reste inchangé”, indique le communiqué du sergent par intérim. Erin Cranton.

Cranton a refusé de commenter davantage citant une prochaine enquête du coroner.

Dans un communiqué publié lundi, l’avocat de la famille Faqiri, Nader Hasan, a fustigé la décision de la Police provinciale de l’Ontario, déclarant : « La Police provinciale de l’Ontario continue de prétendre que le droit pénal canadien ne s’applique pas à cette enquête.

“Ils savent que les gardes ont utilisé la force illégalement contre Soleiman. Ils savent que les gardes ont illégalement confiné Soleiman pendant qu’ils le battaient”, a déclaré Hasan.

“Pourtant, la Police provinciale de l’Ontario continue de prétendre qu’il ne s’agit pas d’un meurtre.”

Un rapport post-mortem a documenté plus de 50 signes de ce qu’il a décrit comme un «traumatisme contondant», notamment des marques de ligature, des ecchymoses sur le corps et des coupures de Faqiri, ainsi que des blessures internes découvertes lors de l’autopsie. (Service de police de Kawartha Lakes)

Le ministère du Procureur général a déclaré à CBC News que l’enquête et le dépôt d’accusations criminelles relevaient des services de police.

“Le ministère du Procureur général n’a pas le pouvoir d’enquêter sur des allégations d’activités criminelles ni de diriger la police dans ses enquêtes.”

Comme CBC News l’a déjà rapporté, des documents judiciaires suggèrent que les gardiens de prison ont violé leurs politiques de recours à la force en maîtrisant Faqiri. Lors d’un examen formel fourni sous serment, Dawn Roselle, l’une des deux directrices de prison licenciées après la mort de Faqiri, a déclaré qu’elle n’aurait jamais sciemment combiné l’utilisation de gaz poivré et d’une cagoule avec la retenue de quelqu’un sur le ventre.

La province a affirmé dans des documents judiciaires que Roselle et un autre responsable licencié après la mort de Faqiri n’avaient pas agi “dans le cadre et dans l’étendue de leurs fonctions”. L’avocat des dirigeants avait précédemment déclaré à CBC News que ses clients étaient “boucs émissaires” par la province.

“La mémoire de Soleiman ne sera jamais enlevée”

Pour la famille de Faqiri, des accusations auraient signifié justice, dit Yusuf.

En 2019, la famille avait intenté une poursuite de 14,3 millions de dollars contre le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, le surintendant du Centre correctionnel du Centre-Est et sept membres du personnel correctionnel. Cependant, cela a été réglé depuis, a appris CBC News.

En ce qui concerne les détails, Yusuf a déclaré que le procès avait été réglé “d’une manière satisfaisante pour ma famille”, mais a refusé de commenter davantage.

Une étiquette sur l’emballage du spithood particulier utilisé sur Faqiri avant sa mort indique: “Attention: une mauvaise utilisation de TranZport Hood peut causer des blessures ou la mort … Une mauvaise utilisation peut provoquer une asphyxie, une suffocation ou une noyade dans ses propres fluides.” (Documents judiciaires)

Pourtant, la nouvelle que personne ne sera inculpé dans la mort de leur bien-aimé “Soli” rend la douleur de le perdre aussi fraîche que le tout premier jour, dit Yusuf.

“Il est parti pour toujours mais c’est comme si sa mort était hier”, a-t-il déclaré.

Près de six ans plus tard, Yusuf se rend toujours sur la tombe de son frère tous les vendredis – une façon de se sentir plus proche de lui, dit-il.

Même dans la mort, les moments qu’ils ont partagés ensemble à des moments plus simples en tant que frères – jouer au football ou à des jeux vidéo – restent son réconfort.

“Les gardes ont peut-être pris sa vie, mais la mémoire de Soleiman ne sera jamais enlevée.”