« Ils vont s’en prendre à vous » : Paola Egonu sur le racisme et le volley-ball | Racisme

En Italie, la volleyeuse Paola Egonu est un nom connu ; à seulement 22 ans, elle a porté le drapeau olympique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo et détient le record du monde féminin de vitesse de pointe.

Dans une interview accordée à Generation Sport d’Al Jazeera, la jeune femme de 24 ans a révélé les défis auxquels elle a été confrontée en tant que fille d’immigrés en Italie et les raisons pour lesquelles elle a décidé de se retirer de l’équipe nationale italienne en 2022.

Né en Italie de parents nigérians, Egonu n’a obtenu la nationalité italienne qu’à l’âge de quatorze ans.

« J’étais reconnaissant pour ce que j’ai eu en Italie en grandissant… mais je sens qu’il y a certaines petites choses que j’aimerais changer pour mes propres enfants », a déclaré Egonu.

Dans le but de donner une voix à sa communauté et de montrer qu’elle comprend ce que vivent certains enfants issus de minorités, Egonu s’est confiée à Iman Amrani sur un incident raciste qu’elle a vécu à la maternelle.

« Je me souviens que je devais aller aux toilettes, alors je suis allé voir mon professeur et je lui ai dit ‘hé professeur, je dois aller aux toilettes’, et elle m’a dit ‘non, tu ne peux pas’ et j’ai répété ces trois plusieurs fois, et puis je ne pouvais plus le garder », se souvient-elle.

« Et à ce moment-là, le professeur est venu et s’est moqué de moi et a dit ‘oh mon dieu, tu sens si mauvais, les Noirs sentent.' »

De retour à la maison, la mère d’Egonu lui a dit : « Tu dois toujours être la meilleure, toujours propre, bien te comporter, dans ta façon de parler, tu dois être parfaite, parce qu’ils vont s’en prendre à toi.

En tant que l’un des meilleurs joueurs de volley-ball au monde, Egonu a décidé de faire une pause avec l’équipe nationale italienne en 2022, après une réaction raciste sur les réseaux sociaux après la défaite de l’Italie contre le Brésil en demi-finale du Championnat du monde.

« Lire ces choses et les entendre m’a fait douter davantage de moi-même. Et le pire était : « Est-elle italienne ? J’étais dévasté », a déclaré Egonu.

Après que l’Italie ait remporté la médaille de bronze en battant les États-Unis, Egonu s’est effondrée en parlant à son agent dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

« Ils n’ont pas compris qu’à ce moment-là, je n’étais pas une athlète, j’étais une fille blessée, fatiguée et qui pleurait », a-t-elle déclaré.

«Ils l’ont vu comme si j’étais juste gâté et que j’étais juste en train d’agir. Je voulais juste de l’attention. Et c’est ce qui m’a le plus blessé parce que oui, je suis un athlète, oui, je suis fort, mais je suis une personne et j’ai mes propres émotions.

Déterminée à laisser cela derrière elle, Egonu a déménagé en Turquie et a contribué à remporter le trophée de la Ligue des Champions CEV pour son club, VakifBank.

« Je ne permettrai à personne qui ne sait pas ce que c’est de se réveiller chaque jour et de se battre pour quelque chose en qui vous croyez vraiment, de m’enlever ce rêve », a déclaré Egonu.

En plus du sport, Paola Egonu a collaboré avec Emporio Armani et a récemment co-animé le Festival de musique de Sanremo.

« J’aime danser, j’aime la mode, j’aime rencontrer des gens qui aiment rêver en grand », a déclaré Egonu en regardant vers l’avenir. «J’aime rester inspiré.»

Génération Sport avec Paola Egonu, présentée par Iman Amrani, a été diffusée pour la première fois le 1er octobre 2023 sur Al Jazeera anglais.