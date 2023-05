« Ils vont me tirer dessus dans deux mois », déclare le pilote néo-zélandais Philip Mehrtens capturé en Papouasie indonésienne

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les rebelles de la région indonésienne de Papouasie ont menacé de tirer sur un pilote néo-zélandais qu’ils avaient pris en otage si les pourparlers d’indépendance ne commençaient pas dans les deux mois.

Philip Mehrtens a été kidnappé plus tôt en février de cette année après avoir atterri son avion à l’aéroport de Paro dans les hautes terres reculées de la régence de Nduga en Papouasie – une région au cœur d’une guerre de plusieurs décennies menée par des séparatistes contre l’Indonésie.

Il a été pris en otage par les soldats de l’Armée de libération nationale de Papouasie occidentale (TPNPB), l’aile militante de l’Organisation de Papouasie libre.

Dans une nouvelle vidéo publiée vendredi, M. Mehrtens est vu en train de parler à la caméra, affirmant que les séparatistes veulent que des pays autres que l’Indonésie engagent un dialogue sur l’indépendance de la Papouasie.

« Si cela ne se produit pas dans les deux mois, ils disent qu’ils vont me tirer dessus », a déclaré M. Mehrtens dans la vidéo partagée par le porte-parole rebelle papou Sebby Sambom et vérifiée par Deka Anwar, analyste à l’Institut d’analyse politique des conflits basé à Jakarta. (IPAC).

Suite au dernier clip, le ministère néo-zélandais des affaires étrangères a déclaré qu’il « fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une résolution pacifique et la libération en toute sécurité de M. Mehrtens ».

Alors que les autorités indonésiennes ont déclaré qu’elles tentaient de négocier avec les rebelles pour obtenir la libération pacifique du pilote, le porte-parole militaire Julius Widjojono a déclaré qu’elles continueraient à mener des actions mesurables conformes à la procédure opérationnelle standard.

La Papouasie, le troisième plus grand pays insulaire du monde et une région riche en ressources, était autrefois une colonie néerlandaise avant d’être placée de manière controversée sous contrôle indonésien lors d’un vote largement critiqué supervisé par les Nations Unies en 1969.

Une image tirée de la vidéo publiée par TPNPB montre le pilote néo-zélandais Philip Mehrtens assis parmi des combattants séparatistes et tenant leur drapeau dans la région indonésienne de Papouasie sur cette photo non datée publiée le 26 mai. (L’Armée de libération nationale de Papouasie occidentale (TPNPB)/Handout via REUTERS)

Ses provinces les plus à l’est ont été battues par une bataille de bas niveau pour l’indépendance, mais le conflit s’est considérablement intensifié depuis 2018, les combattants indépendantistes menant des attaques plus meurtrières.

Le natif de Christchurch, âgé de 37 ans, a été kidnappé après que son petit avion de ligne, appartenant à Susi Air en Indonésie, a atterri à Nduga avec cinq passagers.

Mais peu de temps après l’atterrissage, les rebelles ont fait irruption dans l’avion et l’ont kidnappé pour l’utiliser pour des négociations sur le différend de longue date.

Le Conseil diplomatique du Free Papua Movement a envoyé une lettre au gouvernement néo-zélandais, précisant ses revendications.

Son chef des affaires étrangères, Akouboo Amatus Douw, a déclaré que M. Mehrtens avait de la chance de ne pas avoir été tué sur le coup après avoir volé dans la région.

« Nous respectons également sa famille, ce qu’elle ressent », a déclaré M. Douw. « Nous disons désolé mais la famille doit comprendre la souffrance des Papous occidentaux… plus de 60 ans. »

Plus récemment, Rumianus Wandikbo du TPNPB a appelé des pays comme la Nouvelle-Zélande, l’Australie et d’autres pays occidentaux à lancer des pourparlers avec l’Indonésie et les séparatistes.

« Nous ne demandons pas d’argent… Nous exigeons vraiment nos droits de souveraineté », a-t-il déclaré dans une vidéo séparée.