“Ils vont me faire retomber amoureux de l’art de la mode, mon Dieu”

Maison Margiela, la célèbre marque française de mode de luxe, a captivé le monde de la mode avec sa collection unique au défilé Paris Haute. L’événement a recréé l’ambiance nocturne des vieilles rues parisiennes, capturant l’essence de ses habitants et leur mode de vie.

Le défilé a rejeté les règles traditionnelles des défilés, évoquant plutôt des émotions à travers les numéros, tandis que sa collection thématique a frappé les puristes de la mode. Le décor a été préparé dans un esprit sombre et lugubre, avec des lumières tamisées et des planchers nus. Dans ce cadre, le directeur créatif de la marque, John Galliano, a présenté son art à travers la collection, laissant les spectateurs dans une situation à couper le souffle.

Non seulement la collection, mais aussi la façon dont il l’a présentée, a été appréciée par les fans, faisant sensation sur Internet. Un utilisateur X nommé @Cashbrittani a commenté :

Le défilé Haute Couture de la Maison Margiela à Paris a suscité des émotions parmi les puristes de la mode

John Galliano a présenté ses modèles et sa collection printemps-été d’une manière unique et évocatrice, en s’inspirant de la vie nocturne du vieux Paris. John a exposé sa collection sur des fonds sombres et peu éclairés. Le jeu live des mannequins a suscité des émotions chez le public. Concernant le défilé, la marque écrit sur Instagram :

“Le rituel de s’habiller est une composition de soi. Avec le corps comme toile, nous construisons un extérieur expressif de l’intérieur : une forme d’émotion. La collection artisanale Maison Margiela 2024 dresse un tableau des pratiques et des événements qui façonnent le caractère reflété dans notre robe.

Il continue,

“Sous le Pont Alexandre III, baigné par la lumière de la première pleine lune de l’année, le directeur créatif John Galliano capture un instant : une promenade dans les entrailles de Paris, hors ligne.”

Les tweets des fans dans le passage prolongé reflétaient clairement à quel point ils aimaient la série. Un fan a tweeté que John Galliano avait restructuré la mode des défilés, tandis que d’autres comparaient le défilé théorique aux récits de Mary Shelly.

Sur Instagram, un internaute nommé @fabiobecheri a fait remarquer que John Galliano ne pensait pas aux revenus, au public cible ou à l’image de marque, mettant en valeur le véritable talent artistique et la mode.

Lire la suite : Les fans ont ravi le look de Zendeya en robe Fendi au défilé Haute Couture de Paris.