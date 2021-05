«  Ils viennent nous tuer  »: les nouvelles rebelles du Canada ANNULÉES par PayPal sans préavis, selon le fondateur

«Écoutez, ce n’est pas une erreur. C’est une attaque culturelle d’annulation contre la plus grande agence de presse indépendante au Canada. C’est de la censure » Levant a annoncé jeudi, dans un appel de levée de fonds pour les frais juridiques pour poursuivre PayPal.

«Ils viennent enfin pour nous tuer» le compte Rebel News tweeté.

Rebel News fait face à une attaque coordonnée de Big Tech. Tout d’abord YouTube nous a censuré et démonétisé, maintenant PayPal est venu pour leur livre de chair.Visitez https://t.co/h9cV7DVSf7 pour nous aider à nous battre – Nouvelles rebelles (@RebelNewsOnline) 7 mai 2021

Selon Levant, PayPal a envoyé un «Lettre type» par courriel vendredi dernier après les heures de bureau, informant le point de vente que son compte – qui a traité plus de 150 000 transactions pour 8 millions de dollars canadiens au cours des six dernières années – a été annulé. L’e-mail ne contenait ni signature, ni coordonnées, ni explication ni moyen de faire appel, a déclaré Levant.

«Nous sommes un gros client. Mais sans préavis du tout, ils ont simplement rompu le contrat. Ils nous ont tendu une embuscade, » il a écrit. Levant soutient que Rebel News n’a jamais enfreint les conditions de service de PayPal et que la société a simplement ignoré plusieurs lettres de ses avocats.

Levant soutient qu’il s’agit d’un effort coordonné, soulignant le fait que YouTube, propriété de Google, a suspendu Rebel News une semaine avant que PayPal ne déménage. De plus, en plus du compte Rebel News, PayPal a fermé le compte personnel de Levant, ainsi que celui de l’organisation à but non lucratif For Canada, utilisée pour collecter des fonds pour des projets caritatifs.

«C’est pourquoi je ne pense pas que ce soit une erreur. Ils essaient de nous détruire. Et ils n’ont même pas le courage de nous le dire en face, » a déclaré Levant, qui a cofondé le point de vente en 2015.

Tout en s’identifiant comme conservateur, Rebel News a critiqué à la fois le gouvernement libéral Trudeau et les dirigeants provinciaux conservateurs tels que Jason Kenney en Alberta et François Legault au Québec.

Levant a même émis l’hypothèse que l’action de PayPal aurait pu être liée à la récente révélation de Rebel News selon laquelle Trudeau avait financé le réseau anti-haine – une ramification du SPLC basé aux États-Unis – pour «Déposent des plaintes malveillantes contre les ennemis de Trudeau.»

Il dit que Rebel News a perdu environ un million de dollars à la suite des actions de PayPal et de YouTube et souhaite collecter 150 000 dollars pour intenter une action en justice.

Bien que PayPal n’ait pas encore commenté la question, le déni de service par les banques et les processeurs de paiement a été un moyen populaire de fermer les points de vente et les plates-formes en ligne impopulaires au cours des dernières années. En mars dernier, le PDG de Gab, Andrew Torba, a révélé que plusieurs banques avaient refusé de faire des affaires avec son entreprise, invoquant une mauvaise couverture dans la presse d’entreprise, exhortant les Américains partageant les mêmes idées à « Annulez-les tous avant qu’ils ne nous annulent. »

