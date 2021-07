« Ils viennent de nous quitter »: la Grèce est accusée d’avoir laissé des migrants à la dérive en mer

Quelques heures plus tôt, ils se reposaient dans une forêt sur l’île grecque de Lesbos lorsqu’ils ont été arrêtés par des policiers grecs qui ont confisqué leurs documents, leur argent et leurs téléphones portables et les ont transportés en mer.

À BORD D’UN NAVIRE DE LA GARDE CTIÈRE TURQUE — Mouillés et secoués, les femmes et les enfants ont d’abord été tirés à bord du patrouilleur turc, puis les hommes et d’autres enfants.

Ensuite, un million de migrants, pour la plupart des Syriens fuyant la guerre dans leur pays, ont mené la vague vers l’Europe. Le flux est très réduit – 40 000 sont arrivés par mer en Europe jusqu’à présent cette année – mais il est désormais dominé par les Afghans, ce qui fait craindre que l’escalade du conflit et le retrait américain des troupes n’en amènent un plus grand nombre.

Depuis la rupture d’un accord mutuel l’année dernière, la Turquie et la Grèce sont en désaccord sur la manière de gérer le flux continu de migrants le long de l’une des routes les plus fréquentées depuis l’essor du mouvement de masse en 2015.

Depuis plus d’un an, la Turquie ferme les yeux sur les migrants, leur permettant de tenter la traversée maritime vers la Grèce. Ce pays a recouru à l’expulsion forcée des migrants, à la désactivation de leurs bateaux et à leur refoulement vers la Turquie lorsqu’ils sont pris en mer.

De plus en plus, la Grèce expulse même les demandeurs d’asile qui ont atteint ses îles, les forçant à monter dans des radeaux de sauvetage et les remorquant dans les eaux turques, car la compassion dont de nombreux Grecs avaient fait preuve lors des précédentes vagues de migration a fait place à la colère et à l’épuisement.

La tactique des soi-disant refoulements a été catégoriquement dénoncée par les organisations de réfugiés et les responsables européens comme une violation du droit international et des valeurs européennes fondamentales. Le gouvernement grec nie avoir repoussé des migrants, tout en insistant sur son droit de protéger ses frontières.