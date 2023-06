« Ils viennent après vous »: Trump lève 7 millions de dollars pour la campagne 2024 depuis l’inculpation fédérale

Donald Trump a levé 7 millions de dollars depuis son inculpation pour des accusations fédérales.

La plupart des républicains pensent que les accusations sont politiquement motivées.

Trump fait campagne pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024.

La campagne 2024 de l’ancien président américain Donald Trump à la Maison Blanche a déclaré mercredi qu’il avait collecté 7 millions de dollars depuis son inculpation fédérale la semaine dernière, alors que son message de persécution politique continue de résonner auprès de ses partisans inconditionnels.

« Le président Trump lève plus de 6,6 millions de dollars depuis que le dérangé Jack Smith a annoncé des poursuites politiques », a écrit mercredi la campagne de Trump dans un e-mail adressé à ses partisans, faisant référence à l’avocat spécial américain qui enquêtait sur lui.

Plus de 4,5 millions de dollars proviennent d’une collecte de fonds numérique tandis que 2,1 millions de dollars ont été collectés lors d’un événement de donateurs mardi au Trump’s Bedminster Club dans le New Jersey.

Trump, qui est le favori pour la nomination présidentielle républicaine de 2024, a réalisé une collecte de fonds qui a dépassé la barre des 7 millions de dollars depuis l’annonce de l’acte d’accusation jeudi, a ensuite envoyé un porte-parole à Reuters.

Dans l’acte d’accusation, Trump a été accusé d’avoir illégalement conservé des documents gouvernementaux classifiés après avoir quitté la Maison Blanche, puis d’avoir conspiré pour faire obstruction à une enquête fédérale sur l’affaire.

LIRE | Alors que des accusations de crime se profilent, Trump déclare: « Une chasse aux sorcières comme celle-ci n’a jamais eu lieu »

Il a cherché à présenter les accusations comme une attaque dirigée par les démocrates pour l’éliminer de la course de 2024 – et une attaque finalement conçue pour blesser les républicains, dont 30% sont considérés comme des partisans inébranlables de Trump.

Trump a écrit dans un e-mail de collecte de fonds plus tôt mercredi, le lendemain de sa mise en accusation et a plaidé non coupable des 37 chefs d’accusation devant le tribunal :

Ils ne s’en prennent pas à moi, ils s’en prennent à VOUS.

Un sondage suggère que la stratégie de Trump fonctionne : une grande majorité de républicains – environ 81 % – pensent que les accusations sont politiquement motivées, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi.

Trump a également bénéficié d’une augmentation de la collecte de fonds à la suite d’accusations à New York dans le cadre d’une affaire impliquant de l’argent silencieux versé à une star du porno.

Après que l’on ait appris en mars que Trump allait être inculpé, sa campagne a permis de récolter 7 millions de dollars en trois jours, selon le conseiller principal Jason Miller.

Le rival le plus proche de Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, dispose d’un trésor de guerre politique d’environ 85 millions de dollars, actuellement détenu sur un compte d’État.