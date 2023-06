« Ils viennent après vous »: Trump fustige l’acte d’accusation fédéral dans un discours aux républicains de Géorgie

L’ancien président Donald Trump a qualifié samedi son acte d’accusation fédéral historique de « ridicule » et « sans fondement », déclarant lors de sa première apparition publique depuis que les accusations ont été dévoilées que les 37 chefs d’accusation étaient une attaque contre ses partisans alors qu’il tentait de transformer un péril juridique en avantage politique.

S’exprimant lors de la Convention républicaine de Géorgie, Trump a lancé son inculpation par le ministère de la Justice comme une tentative de nuire à ses chances de retourner à la Maison Blanche alors qu’il fait campagne pour un second mandat.

« Ils ont lancé une chasse aux sorcières après l’autre pour essayer d’arrêter notre mouvement, pour contrecarrer la volonté du peuple américain », a déclaré Trump, ajoutant plus tard : « En fin de compte, ils ne s’en prennent pas à moi. Ils viennent après toi.

La stratégie est bien usée pour Trump, qui reste le favori pour la nomination du GOP 2024 malgré ses déboires juridiques croissants. Il prévoyait de s’adresser à un public républicain en Caroline du Nord plus tard samedi.

L’acte d’accusation descellé vendredi l’a inculpé de 37 chefs d’accusation en rapport avec sa thésaurisation de documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride. Trump est accusé d’avoir délibérément défié les demandes du ministère de la Justice de restituer des documents classifiés, d’avoir enrôlé des aides dans ses efforts pour cacher les dossiers et même d’avoir dit à ses avocats qu’il voulait défier une assignation à comparaître pour les documents stockés dans sa résidence. L’acte d’accusation comprend des allégations selon lesquelles il aurait stocké des documents dans une salle de bal et une salle de bains de son complexe, entre autres.

Les accusations les plus graves sont passibles de peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans chacune, mais les délinquants primaires s’approchent rarement de la peine maximale et la décision reviendrait en fin de compte au juge.

Pour autant, Trump s’attendait à être accueilli en héros lors des conventions du parti en Géorgie et en Caroline du Nord.

« Trump est un combattant, et le genre de personnes qui assistent à ces conventions aiment un combattant », a déclaré Jack Kingston, un ancien membre du Congrès géorgien qui a soutenu les campagnes de Trump à la Maison Blanche en 2016 et 2020.

Trump a déclaré que ses ennemis politiques avaient lancé « un canular et une chasse aux sorcières après l’autre » et a affirmé que les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées.

« L’inculpation ridicule et sans fondement de moi par le département de l’injustice armé de l’administration Biden restera parmi les abus de pouvoir les plus horribles de l’histoire de notre pays », a déclaré Trump aux républicains de Géorgie.

Une centaine de partisans, certains agitant des pancartes «Witch Hunt», se sont présentés à l’aérodrome de Columbus pour saluer Trump à son arrivée. Jan Plemmons, 66 ans, portant un chapeau en mousse surdimensionné «Make America Great Again», a qualifié les accusations fédérales de «absolument ridicules» et a déclaré qu’elle était prête à faire campagne avec Trump. Pour Michael Sellers, 67 ans, c’était « criminel ce qu’ils lui faisaient ».

L’acte d’accusation arrive à un moment où Trump continue de dominer la course primaire. D’autres candidats ont largement attaqué le ministère de la Justice _ plutôt que Trump _ pour l’enquête. Mais l’ampleur des allégations et de la portée de l’acte d’accusation pourrait rendre plus difficile pour les républicains de s’opposer à ces accusations par rapport à une affaire pénale antérieure à New York que de nombreux analystes juridiques avaient qualifiée de faible.

Le document d’accusation fédéral allègue que Trump non seulement possédait intentionnellement des documents classifiés, mais les a également montrés avec fierté aux visiteurs et aux aides. L’acte d’accusation est fondé sur les propres paroles et actions de Trump telles que racontées aux procureurs par des avocats, des collaborateurs proches et d’autres témoins, y compris sa profession de respecter et de connaître les procédures liées au traitement des informations classifiées.

L’acte d’accusation comprend 31 chefs d’accusation liés à la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale. Les autres concernent des allégations de complot, d’obstruction et de fausses déclarations.

Trump doit faire sa première comparution devant le tribunal fédéral mardi à Miami. Il a été inculpé aux côtés du valet Walt Nauta, un assistant personnel qui, selon les procureurs, a déplacé des boîtes d’une salle de stockage à la résidence de Trump pour qu’il les examine et a ensuite menti aux enquêteurs au sujet du mouvement. Une photographie incluse dans l’acte d’accusation montre plusieurs dizaines de boîtes de classement empilées dans une zone de stockage.

L’affaire ajoute à l’aggravation du danger juridique pour Trump. En mars, il a été inculpé à New York dans le cadre d’un plan d’argent secret résultant de paiements versés à un acteur porno lors de sa campagne de 2016, et il fait face à des enquêtes supplémentaires à Washington et à Atlanta qui pourraient également conduire à des accusations criminelles.

Mais parmi les différentes enquêtes auxquelles il a dû faire face, l’affaire des documents a longtemps été considérée comme la menace la plus périlleuse et la plus mûre pour des poursuites.

La popularité continue de Trump parmi les électeurs républicains est évidente dans la prudence avec laquelle ses principaux rivaux ont traité l’acte d’accusation fédéral.

Mike Pence, dont l’apparition en Caroline du Nord a marqué le premier lieu partagé avec son ancien patron depuis que l’ex-vice-président a annoncé sa propre campagne la semaine dernière, a condamné la « politisation » du ministère de la Justice et a exhorté le procureur général Merrick Garland « à cesser de se cacher derrière le conseil spécial et se tenir devant le peuple américain » pour expliquer la base de l’enquête fédérale sur Trump.

« Un ancien président des États-Unis face à une inculpation sans précédent par un ministère de la Justice dirigé par l’actuel président des États-Unis et un rival politique potentiel », a déclaré Pence sous de vifs applaudissements. Pence a déclaré qu’il était important d’entendre la défense de Trump, « alors chacun de nous peut faire son propre jugement. … Être patient. Sachez que nous connaîtrons bientôt les faits.

Lors du rassemblement du GOP de Caroline du Nord vendredi soir, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le principal rival du GOP de Trump, n’a pas mentionné Trump par son nom, mais a comparé sa situation à celle d’Hillary Clinton.

« Existe-t-il une norme différente pour un secrétaire d’État démocrate par rapport à un ancien président républicain? » a demandé DeSantis. « Je pense qu’il doit y avoir une norme de justice dans ce pays. … En fin de compte, nous mettrons fin une fois pour toutes à la militarisation du gouvernement sous mon administration.

Kari Lake, une loyaliste de Trump qui a perdu la course au poste de gouverneur en Arizona l’année dernière, a utilisé son discours aux républicains de Géorgie vendredi soir pour répéter les fausses affirmations de Trump concernant une élection truquée en 2020 et elle a suggéré que l’acte d’accusation était un autre moyen de lui refuser la présidence.

« Il se débrouille si bien dans les sondages qu’ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas l’arrêter. Alors, que font-ils? Ils l’accusent d’accusations complètement fausses », a déclaré Lake. «L’administration illégitime Biden veut enfermer notre bien-aimé président Trump pendant plus de 200 ans. Ouah. »

Parmi les candidats républicains déclarés, seul le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a explicitement appelé Trump à mettre fin à sa candidature. Hutchinson n’a pas mentionné Trump dans ses remarques lors d’un petit-déjeuner de convention en Géorgie samedi, mais a déclaré aux journalistes par la suite que le Parti républicain « ne devrait pas perdre son âme » en défendant Trump et a déclaré que les preuves jusqu’à présent suggéraient que l’ancien président traitait les secrets nationaux « comme des outils de divertissement. .”