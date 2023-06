"Ils viendront très fort…": Virat Kohli sur l’Australie avant la finale du WTC

Le frappeur de Star India, Virat Kohli, a déclaré lundi que sa motivation à bien faire augmentait en jouant contre l’Australie en raison de sa compétitivité et de son haut niveau de compétences. Avant la finale du championnat du monde de test ICC de l’Inde contre l’Australie à The Oval à partir du 7 juin, Virat a fait une interview avec Star Sports où il a déclaré: « L’équipe australienne est une équipe très compétitive que si vous leur donnez ne serait-ce qu’une petite fenêtre, ils viendront très dur avec vous et capitaliser. Leurs compétences sont vraiment élevées. C’est la raison pour laquelle ma motivation augmente encore plus et j’ai dû faire passer mon jeu au niveau supérieur contre eux. Je dois monter et élever mon jeu contre l’Australie pour les battre . »

Virat aime en effet jouer contre l’Australie. En 24 tests contre l’Australie, il a marqué 1 979 courses à une moyenne de 48,26, avec huit tonnes et cinq cinquante. Son meilleur score est de 186. Dans tous les formats contre l’Australie, Virat a disputé 92 matchs, au cours desquels il a marqué 4 945 points à une moyenne de 50,97. Son meilleur score est de 186. Il a marqué 16 siècles et 24 cinquante contre des Australiens.

Virat a déclaré que les conditions à The Oval seront difficiles lors de la finale. « Nous n’obtiendrions pas un guichet plat et les frappeurs doivent être prudents. Nous avons besoin de plus de concentration et devons nous adapter à la situation et aux conditions. Nous aurons besoin de plus de concentration et de discipline tout en frappant », a ajouté Virat.

Le frappeur a déclaré que dans les conditions de swing et de couture de l’Angleterre, il est important de choisir la balle à attaquer et c’est la partie la plus difficile du frappeur là-bas.

« La partie la plus difficile dans les conditions de couture et de swing en Angleterre consiste à choisir la balle dont vous avez besoin pour frapper, défendre ou partir. Jouer avec une technique solide est important. L’équilibre est très important lorsque vous frappez », a déclaré Virat.

Virat a déclaré que « l’adaptabilité est la clé » lors de la finale du WTC.

« Quelle que soit l’équipe capable de s’ajuster et de s’adapter aux conditions, le terrain gagnera le match », a ajouté Virat.

Virat a également parlé de la rivalité entre l’Inde et l’Australie, qui est l’une des rivalités les plus féroces du sport, peu importe que le match se joue en Inde, en Australie ou dans un lieu neutre.

Le frappeur a déclaré qu’après que l’Inde ait remporté deux séries de tests contre l’Australie dans sa propre cour, la rivalité s’est transformée en respect.

« Au début, la rivalité était visible entre l’Inde et l’Australie. Mais après avoir remporté deux séries de tests en Australie, la rivalité s’est transformée en respect. Maintenant, lorsque vous jouez contre l’Australie, le respect est visible, qu’ils (l’Inde) a battu nous dos à dos dans les tests », a déclaré Virat.

L’Inde et l’Australie se sont affrontées dans 106 tests. L’Inde a remporté 32 matchs, l’Australie a remporté 44 victoires, tandis que 29 matchs se sont soldés par un match nul et un match nul. Avec les deux victoires de l’Inde dans la série de tests en Australie au cours des dernières années et sa domination à domicile contre les Australiens, le record de l’Inde au cours des dernières années s’est amélioré.

Sur 16 séries du trophée Border-Gavaskar contre l’Australie depuis 1996-97, l’Inde a remporté 10 séries, tandis que l’Australie en a remporté cinq, dont une se terminant par un match nul.

L’Australie a terminé en tête du classement du WTC avec 11 victoires, trois défaites, cinq nuls en 19 matchs tandis que l’Inde a terminé en deuxième position avec 10 victoires, cinq défaites et trois nuls.