La colère suscitée par la censure perçue par les entreprises de médias sociaux comble le fossé entre les groupes extrémistes d’extrême droite et les partisans de Trump.

Et cette solidarité croissante pourrait augmenter la probabilité de violence pendant le week-end et le jour de l’inauguration, avertissent les chercheurs qui étudient la haine et l’extrémisme.

«C’est en grande partie à voir avec la rhétorique que nous voyons et le degré d’unification des gens autour de cette question de censure ou de censure perçue de la part des entreprises technologiques», a déclaré Michael Edison Hayden du Southern Poverty Law Center. «Cela a fourni un grief unificateur entre des groupes qui n’avaient auparavant aucun lien entre eux.»

Le cri de ralliement selon lequel les entreprises non responsables dirigées par des élites libérales réduisent au silence les voix conservatrices a été repris par tous, de Jack Posobiec, un partisan de Trump connu pour faire progresser les théories du complot telles que «Pizzagate», à Andrew Anglin, fondateur du néonazi Daily Stormer site Internet.

Ces griefs ne se sont intensifiés qu’à la suite de l’attaque contre le Capitole américain, les entreprises de médias sociaux ayant suspendu les comptes du président Trump et réprimant QAnon et d’autres extrémistes prônant la violence.

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), Un partisan de QAnon, portait un masque qui disait «CENSURÉ» tout en prononçant des remarques télévisées à l’échelle nationale depuis le parquet de la Chambre des représentants des États-Unis.

« C’est en quelque sorte devenu une version secondaire du deuxième amendement: » Ils veulent vous retirer vos armes « . Maintenant, c’est devenu « ils veulent vous retirer votre discours » « , a déclaré Hayden, journaliste d’investigation principal du Southern Poverty Law Center.

« La plus grande répression imaginable contre l’aile droite »

Un compte Twitter pro-Trump a cité l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, disant: « Il ne s’agit pas vraiment de Donald Trump, cela ne l’a jamais été. Il ne s’agit certainement pas de ce qui s’est passé la semaine dernière au Capitole. Il s’agit de vous contrôler et de contrôler le pays que vous pensiez être. vôtre pour toujours. »

Darren Beattie, qui a été licencié en tant que rédacteur de discours de Trump en 2018 après avoir assisté à une conférence avec des nationalistes blancs, a tweeté vendredi: «Même les médias et les universitaires chinois se moquent du régime de censure qu’est devenu l’Empire mondialiste américain corrompu.

Et un message du Daily Stormer semblait suggérer que les gens devraient être prêts à mourir pour la cause de la censure. «L’élite a pris la décision de faire la plus grande répression possible, la plus grande répression imaginable contre la droite. Nous allons tous être dépeints comme des terroristes, Donald Trump est dépouillé de ses actifs et va probablement en prison, ils ferment tous les sites Web et applications et tout le reste et le gouvernement fédéral vient chez vous », le post lit.

Les élections érodent les tampons entre le GOP traditionnel et les extrémistes

Les barrières dans la politique de droite qui protégeaient autrefois les partisans traditionnels du GOP des néo-nazis et des éléments plus extrêmes se sont érodées après les élections.

Tous ces groupes ne se sont pas rendus le 6 janvier pour maintenir Trump au pouvoir, mais les forces pro-Trump et les groupes extrémistes d’extrême droite unis autour de leur conviction commune que les entreprises de médias sociaux se livrent à une censure systématique qui cible leur discours politique.

« Cette idée selon laquelle les voix conservatrices sont enlevées au public, qu’elles sont supprimées par les élites, a émergé comme quelque chose que vous pouvez mettre en avant qui ne concerne pas vraiment Trump », a déclaré Hayden.

Un récent sondage montre à quel point ces opinions sont largement partagées. La majorité des deux partis pensent que la censure politique se produit probablement sur les réseaux sociaux, et cette croyance est plus répandue au sein de la droite politique.

Neuf républicains et indépendants sur 10 qui penchent vers le Parti républicain disent qu’il est au moins assez probable que les plateformes de médias sociaux censurent les points de vue politiques qu’elles jugent répréhensibles, en légère hausse par rapport à 85% en 2018, selon un récent rapport du Pew Research Center.

Le premier amendement interdit la censure gouvernementale mais ne s’applique pas aux décisions prises par les entreprises. Cependant, il y a un malaise croissant à travers le spectre politique avec une poignée d’entreprises contrôlant quel discours est acceptable.

Aucune preuve à l’appui des affirmations que Facebook et Twitter ciblent les conservateurs

Pourtant, les chercheurs disent qu’ils n’ont trouvé aucune preuve pour étayer les griefs du GOP selon lesquels les entreprises de technologie ciblent les voix conservatrices. Ils disent que les algorithmes qui déterminent ce que les gens voient sur ces plateformes n’ont pas d’affiliation politique ou de parti, mais favorisent plutôt un contenu qui suscite de vives réactions, en grande partie de la part de la droite politique.

«Je ne connais aucune recherche universitaire concluant à l’existence d’un biais systémique – libéral ou conservateur – dans les politiques de modération de contenu ou dans la hiérarchisation du contenu par des algorithmes par les principales plateformes de médias sociaux», Steven Johnson, professeur de technologie de l’information à l’Université de la Virginia McIntire School of Commerce, a déclaré à USA TODAY en novembre.

Cela n’a pas empêché la propagation rapide des revendications de parti pris anti-conservateur ces dernières années, amplifiées par Trump, qui a fait des «abus sur les réseaux sociaux» un élément majeur de son administration et de sa campagne de réélection.

Avec des dizaines de millions d’abonnés sur Twitter et Facebook, Trump a manié l’un des plus grands mégaphones des médias sociaux jusqu’à ce que les plateformes grand public arrachent ses comptes par crainte que ses publications n’incitent à plus de violence.

Un pic dans les mentions de censure a suivi la décision de Twitter de suspendre définitivement le président sur Reddit, Gab, Parler, 4chan, 8kun et TheDonald, un babillard électronique formé après l’interdiction du groupe de Reddit, alors que la droite politique a crié au scandale.

La plupart des Américains, mais pas la plupart des républicains, ont soutenu la suspension, selon une nouvelle enquête de The Harris Poll partagée exclusivement avec USA TODAY.

La purge de Twitter enflamme les partisans de Trump et les conservateurs

La décision ultérieure de Twitter de purger au moins 70 000 comptes liés à QAnon, faisant perdre aux républicains des milliers d’abonnés, a provoqué un autre tollé de colère.

L’allié de Trump et le puissant conservateur de la Chambre, Jim Jordan de l’Ohio, a perdu le plus d’adeptes: 176672, soit environ 9% des 2 millions d’adeptes qu’il avait le 6 janvier, selon une analyse de USA TODAY. Le sénateur républicain du Kentucky, Rand Paul, a perdu 142 156 et le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, 103 815.

Au total, 37 législateurs, tous républicains, ont perdu au moins 10% de leurs partisans. Devin Nunes, R-Calif., A perdu 18%, la sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., A perdu 15% et Kelly Loeffler, un sénateur géorgien sortant qui a été battu au second tour des élections en Géorgie, a perdu 14%.

Ethan Zuckerman, professeur agrégé de politique publique, d’information et de communication à l’Université du Massachusetts à Amherst, a déclaré qu’il était plus probable que les responsables du GOP aient perdu des adeptes parce que leurs adeptes incluaient des adhérents de QAnon.

« Ce n’est pas une explication très flatteuse, mais c’est plus plausible, à mon avis, qu’une large répression contre les conservateurs sur ces réseaux », a déclaré Zuckerman à USA TODAY.

Contributeur: Kevin Crowe