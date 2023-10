Taille normale du texte Taille de texte plus grande Très grande taille de texte Jérusalem: Schmuel Zilberman fonde deux grands espoirs dans la guerre menée par Israël contre le Hamas. Il souhaite voir sa nation occuper et prendre le contrôle total de l’enclave de 2,3 millions d’habitants, dont la quasi-totalité se considère comme Palestiniens. Et il souhaite que les Juifs recommencent à construire des colonies à Gaza pour y consolider leur présence. Zilberman a 18 ans, âge auquel les Israéliens commencent leur service militaire obligatoire. Mais il ne servira pas en première ligne. Il est juif ultra-orthodoxe, ce qui signifie qu’il est exempté de la conscription pour des raisons religieuses. Debout dans la vieille ville de Jérusalem, lui et son ami Josef Haim expliquent comment les Israéliens ultra-orthodoxes ont une vision totalement différente du service militaire par rapport aux Israéliens sionistes, qui sont motivés principalement par leur engagement envers l’État-nation. Un juif ultra-orthodoxe se promène dans les rues de la vieille ville pendant la soirée à Jérusalem. Crédit: Kate Geraghty Connus sous le nom de Haredim, signifiant « ceux qui tremblent devant Dieu » en hébreu, les juifs ultra-orthodoxes peuvent prétendre à une exemption militaire car ils doivent se consacrer à plein temps à l’étude de la Torah, le texte sacré juif. « Chacun de nous a sa propre manière de contribuer », explique Haim, 21 ans. « Notre objectif est d’étudier et d’apprendre la Torah. En faisant cela, nous contribuons à l’effort de guerre. Haim porte des téfilines : une paire de boîtes en cuir noir contenant des rouleaux de parchemin hébreu. La Torah ordonne aux hommes juifs de lier les téfilines sur leur tête et sur le haut de leur bras chaque jour de la semaine dans le cadre de leur pratique religieuse. L’exemption accordée aux Juifs ultra-orthodoxes, qui représentent environ 10 % de la population, est un sujet controversé en Israël en raison de la perception selon laquelle ils profitent du reste de la société – surtout s’ils sont des colons en Cisjordanie. qui comptent sur les forces de défense pour les protéger. Alors que certains Juifs ultra-orthodoxes se sont précipités pour s’enrôler dans l’armée suite aux massacres du Hamas du 7 octobre, beaucoup résistent.

Elyohu Shalom, un homme de 34 ans originaire de Jérusalem, souhaite voir le Hamas anéanti dans la guerre israélienne contre Gaza, mais refuse de s’enrôler. Après avoir prié au Mur Occidental, considéré comme le lieu le plus saint du judaïsme, il affirme que les Juifs ultra-orthodoxes peuvent contribuer à la guerre d’autres manières, par exemple en se portant volontaires et en fournissant des conseils spirituels. Exceptionnellement calme : fidèles juifs au Mur Occidental à Jérusalem. Crédit: Kate Geraghty Shalom dit que le Mur Occidental est généralement rempli de visiteurs juifs du monde entier venant prier, mais à cause de la guerre, il n’y a qu’une petite foule sur le site. Presque tous les magasins et restaurants de cette ville complexe et profondément religieuse ont fermé leurs portes et le marché de la vieille ville, habituellement animé, est pratiquement désert. C’est une autre histoire de l’autre côté du Mur Occidental, où une foule massive tente d’entrer dans la mosquée Al-Aqsa. Il est considéré comme le troisième lieu saint de l’Islam derrière La Mecque et Médine en Arabie Saoudite. Les fidèles musulmans attendent de passer les contrôles de sécurité pour entrer dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Crédit: Kate Geraghty Nous visitons pendant les prières du vendredi, un moment particulièrement important pour les musulmans. Certains fidèles arrivent dans des voiturettes de golf et des motos ; un visiteur âgé est relié à un réservoir d’oxygène. Il règne une atmosphère combustible, les troupes et la police israéliennes bloquant avec force tous les visiteurs qui, selon eux, ne sont pas autorisés à entrer sur le site. La police a frappé certains fidèles avec des matraques alors qu’ils tentaient d’entrer dans la mosquée ; d’autres sont poussés, bousculés et criés de partir. L’ambiance agitée s’intensifie lorsqu’un groupe d’hommes arrive portant sur ses épaules le cercueil contenant un parent bien-aimé. Les hommes sont momentanément empêchés d’entrer, mais après une certaine confusion, ils sont finalement autorisés à entrer.

Le Hamas a baptisé son brutale opération de massacre du 7 octobre « Inondation d’Al-Aqsa », en utilisant un raid de la police israélienne sur la mosquée en 2022 comme prétexte pour les attaques. Dans les jours qui ont précédé les attaques du Hamas, des colons israéliens ont pris d’assaut le complexe et tenté d’accomplir des rituels talmudiques – une violation de la loi juive, qui stipule qu’il est interdit aux Juifs d’entrer dans n’importe quelle partie du site. Début octobre, des images sont également devenues virales montrant des Juifs ultra-orthodoxes crachant par terre à côté d’un cortège de fidèles chrétiens étrangers traversant Jérusalem. Des fidèles musulmans portant un cercueil sont momentanément arrêtés par un policier israélien avant d’entrer dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Crédit: Kate Geraghty Seuls les musulmans sont autorisés à prier à la mosquée, les chrétiens et les juifs n’étant généralement autorisés à y entrer qu’en tant que touristes. En période de tension accrue – comme aujourd’hui – Israël restreint l’entrée sur le site de la mosquée aux musulmans de plus d’un certain âge, par mesure de sécurité. Les limites d’âge peuvent fluctuer entre 35 et 65 ans selon les jours, et les règles d’entrée ne sont pas clairement expliquées ni faciles à confirmer. Il y a plusieurs points de contrôle avant d’entrer dans la mosquée : certains hommes sont autorisés à y accéder en deux étapes avant de faire demi-tour au dernier point de contrôle. Au premier plan, un juif orthodoxe fait signe à d’autres hommes tandis que des fidèles musulmans prient devant la mosquée Al-Aqsa après s’être vu refuser l’entrée. Crédit: Kate Geraghty Ce manque de clarté ajoute à la confusion et accroît la tension, provoquant la colère de ceux qui espéraient et s’attendaient à prier sur le lieu saint. Comme les fidèles, les soldats des Forces de défense israéliennes nous disent qu’il n’y a pas de critères établis pour savoir qui est autorisé à entrer – même si les musulmans plus âgés ont clairement la priorité.

« Ils ont dit : vous avez beaucoup de mosquées dans votre ville, pourquoi n’y priez-vous pas ? » raconte Khaled, un médecin de Nazareth, qui a conduit deux heures avec sa femme et ses enfants pour prier à Al-Aqsa. On leur a refusé l’entrée et ils ne comprenaient pas pourquoi. “Quelle est la raison? Il n’y a pas de raison.” C’est la même histoire avec Hassan, 50 ans, de Jérusalem-Est, qui prie à la mosquée presque tous les jours de la semaine mais qui s’est cette fois vu refuser l’entrée par la police israélienne. « Tout dépend de ce que ressent le soldat : ​​heureux ou triste », dit-il. Les fidèles musulmans se sont vu refuser l’entrée à la mosquée Al-Aqsa. Crédit: Kate Geraghty En signe de protestation, un grand groupe de musulmans se rassemble pour prier à l’extérieur de l’église du Saint-Sépulcre, considérée comme le lieu de pèlerinage le plus important pour les chrétiens au monde. Même lorsque Jérusalem est pratiquement vide, cette ville antique reste un point chaud de tensions interconfessionnelles. Ces frictions ne feront que s’aggraver à mesure que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit à Gaza et que les pertes civiles augmentent. Plus de couverture du conflit Hamas-Israël