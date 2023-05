« Ils veulent que nous partions »: les personnes âgées risquent la démoviction au parc de maisons mobiles de Westbank

Joyce Collins risque d’être expulsée de son unité locative à Golden Homes avec d’autres personnes âgées dans le parc de maisons mobiles de 55 ans et plus à Westbank.

« Nous sommes des seniors âgés de 69 ans et plus. C’est assez difficile pour nous émotionnellement, physiquement et financièrement », a déclaré Collins.

Le propriétaire et propriétaire RMD a publié son premier avis d’expulsion le 28 février.

L’avis que Collins et d’autres ont reçu indiquait que l’âge des unités était préoccupant pour l’état des propriétés et que, sur la base d’inspections antérieures, les unités avaient besoin de « rénovations importantes, y compris la mise à niveau de l’électricité et de la plomberie si nécessaire ».

Un problème de plomberie dans l’unité de Collins a commencé peu de temps après l’envoi de l’avis de résiliation de la location.

Le 13 mars, les six locataires ont reçu une lettre les informant que le premier avis d’expulsion avait été annulé et qu’un autre serait envoyé une fois les permis de démolition approuvés.

« Après avoir examiné les conclusions de cette panne de plomberie, il est devenu évident que les unités devront être démolies », indique la lettre, obtenue par Black Press Media.

Le premier avis de résiliation de bail est intervenu quelques mois après un avis d’augmentation de loyer que RMD n’a jamais donné suite.

Les locataires ont de nouveau reçu un avis d’expulsion pour démolition le 28 mars. Les résidents des duplex des unités quatre, six et sept de Golden Homes ont eu jusqu’à la fin mai pour quitter les lieux.

Collins vit dans son unité depuis plus de deux ans et dit que d’autres locataires y sont depuis plus de 15 ans.

« Tous les six, nous n’avons jamais eu d’inspections depuis que nous vivons ici », a écrit Collins dans une lettre à l’arbitrage.

« Mon unité 7A a été entièrement rénovée en 2020 lorsque j’ai déménagé en octobre. Mon unité a eu une petite fuite récemment dans un tuyau le jeudi 9 mars et a été réparée le mardi 14 mars, mais à part ça, je n’ai jamais eu de problèmes.

Un deuxième locataire qui a demandé à ne pas être nommé a eu une histoire similaire, disant que l’unité dans laquelle ils vivent a subi une réparation de plomberie au cours des 16 années où ils ont vécu là-bas, mais n’a jamais eu de problèmes d’électricité.

Collins a déclaré qu’après la fin des réparations de la plomberie, il restait un certain nombre de trous car l’entreprise embauchée n’avait pas remplacé les cloisons sèches.

Golden Homes au 2098, chemin Boucherie se trouve sur les terres des Premières Nations de Westbank et WFN réglemente les relations propriétaire-locataire sur ses terres.

Dans un e-mail à Black Press, WFN a écrit qu’il « doit rester neutre vis-à-vis des litiges de location en facilitant le processus d’arbitrage et en aidant à la résolution des litiges propriétaire-locataire ».

RMD doit respecter la loi sur les locaux résidentiels de la WFN, une politique qui n’a pas été mise à jour depuis plus d’une décennie.

Conformément à la loi de la WFN, RMD a fourni aux locataires un préavis écrit de deux mois pour mettre fin à la location – ce que le gouvernement de la Colombie-Britannique exige comme préavis d’au moins quatre mois.

« Pourquoi n’avons-nous pas obtenu de date pour le début de la démolition ? Quelle est l’urgence de nous donner simplement un préavis de deux mois ? » Collins a écrit dans la lettre à l’arbitrage.

Collins et les autres locataires ont demandé l’arbitrage et ont une date d’audience fixée au 26 mai. L’arbitre aura alors 30 jours ouvrables pour prendre une décision, donnant aux personnes âgées un peu plus de temps pour déménager si l’arbitre tranche en faveur du propriétaire. .

Les unités restantes de Golden Homes appartiennent toutes à des propriétaires privés, y compris l’unité cinq qui se trouve au milieu des propriétés destinées à la démolition. Les locations sont également situées du côté sud-est du parc de maisons mobiles avec vue sur le lac Okanagan.

À West Kelowna et à Westbank, il n’y a que deux options de logements abordables pour personnes âgées, qui auraient toutes deux de longues listes d’attente et n’acceptent pas les animaux domestiques. Le plus grand défi, si les seniors perdent, sera de trouver un endroit à proximité et dans le budget.

« Ils veulent juste que nous partions et ensuite ils peuvent faire ce qu’ils veulent faire de leur propriété », a déclaré Collins, estimant que cela a à voir avec l’argent avant tout le reste.

Collins et certains des autres locataires travaillent toujours à temps partiel pour aider à payer les factures malgré le fait qu’ils se trouvent dans des locations à moindre coût. Collins a déclaré qu’elle craignait que son déménagement ne la force à quitter la région, à prendre une location plus chère et à quitter son emploi.

RMD a déclaré à Black Press qu’ils ne feraient aucun commentaire à ce sujet.

Les propriétés ne sont pas actuellement à vendre et on ne sait pas quels sont les plans des propriétés si les unités sont démolies.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

logements abordablesOkanaganlogements pour personnes âgées