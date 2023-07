« Ils veulent que nous disparaissions » : les talibans interdisent les salons de beauté en Afghanistan – National

Les salons de beauté sont l’un des derniers refuges pour les femmes en Afghanistan, mais eux aussi sont sur le point de disparaître. Les talibans interdisent les salons à travers le pays, leur ordonnant de fermer dans un mois, mettant des milliers de femmes au chômage.

« Nous ne pouvons pas nous nourrir sans ce salon de beauté », a déclaré une employée du salon qui a demandé à Global News de protéger son identité pour des raisons de sécurité.

Elle travaille dans un salon à Kaboul avec 30 autres collègues qui seront bientôt au chômage. « Ils veulent que les femmes disparaissent de la société. »

L’édit des talibans fait partie d’un effort croissant pour éliminer les femmes et les filles afghanes de la vie publique.

« Cela mettra des milliers de femmes et leurs familles en danger de famine », a déclaré Murwarid Ziayee, directrice principale de l’ONG Canadian Women for Women en Afghanistan.

« La plupart d’entre eux sont les seuls soutiens de famille de leur famille. »





Depuis leur arrivée au pouvoir, les talibans ont interdit aux femmes et aux filles d’accéder aux écoles, aux universités et à la plupart des formes d’emploi. Ils sont également bannis des parcs, des gymnases et des stades.

« Il semble que les talibans commencent leur journée le matin en pensant à ce qui reste aux femmes qu’ils peuvent interdire et restreindre », a déclaré Ziayee.

Jeudi, le porte-parole taliban du ministère du Vice et de la Vertu, Sadiq Akif Mahjer, a affirmé que les salons offraient des services interdits par l’Islam.

Il a également déclaré qu’ils étaient trop chers pour les mariés et leurs familles qui paient traditionnellement pour que la mariée et ses proches visitent le salon avant le mariage.

Les organisations humanitaires avertissent que l’interdiction prive les femmes de leurs revenus et de leur dignité, mais craignent qu’il y ait peu de répercussions.

« Nous avons besoin du soutien de pays puissants qui ont de l’influence », a déclaré Ziayee.

Dans un pays où la plupart des Afghans vivent en dessous du seuil de pauvreté, les femmes entrepreneurs insistent sur le fait que cette interdiction nuira à tout le monde.

« Nous nous inquiétons de savoir comment survivre », a déclaré une propriétaire de salon de Kaboul, qui a également demandé que son nom ne soit pas divulgué.

Elle a ouvert son salon il y a cinq ans et emploie cinq femmes.

« Tout le monde est choqué, tout le monde a peur », a-t-elle déclaré à Global News. « Nous perdons tout. »