Steeve Strange – co-fondateur du site d’information conservateur « The Scoop », dont la page personnelle a été interdite sur Facebook à cause d’un groupe anti-Biden – a déclaré à RT qu’il n’avait bafoué aucune règle et avait été entraîné dans une purge anti-conservatrice plus large.

Facebook a définitivement désactivé le compte de Strange ainsi que celui de l’autre co-fondateur de The Scoop, Cameron Shizznit, pour violation « normes communautaires » plus tôt cette semaine.

Cela est venu peu de temps après que la plate-forme appartenant à Mark Zuckerberg ait arraché le groupe du duo, appelé «Patriots contre Joe Biden.» Dans un message justifiant la suppression, Facebook a déclaré que tout « Des pages haineuses, menaçantes ou obscènes » ne peut pas être autorisé sur le site.

Dans une interview accordée à RT mardi, le PDG de la société, Strange, a rejeté les accusations, affirmant qu’il avait surveillé attentivement pour s’assurer que le groupe, qui est passé à environ 2 millions de membres en une quinzaine de jours, n’était pas en infraction avec les règles du site. .

Notant que les « Patriots Against Joe Biden » ont été mis en place « Plusieurs jours après » l’émeute du 6 janvier au Capitole, il a dit qu’ils « Avait une clause stricte dans la section » à propos « du groupe » déclarant qu’il s’agissait «de paix», contre «Toute violence» et a accueilli toute personne prête à s’engager «Débat civil».

Le contenu du groupe était loin d’être extrême et plutôt bénin, a affirmé Strange, affirmant que c’était «À peu près les partisans de Trump publient des selfies et des gens publient des mèmes amusants.»

Il a dit que contrairement à «Organisations de presse les plus conservatrices» qui ont plus de marge de manœuvre, et « Un peu repousser la limite de ce qu’ils peuvent publier » sa page était plus petite et s’appuyait sur les entreprises de médias sociaux établies comme Facebook pour « faire de l’argent » et a donc été obligé de suivre la ligne.

Nous n’avons rien vu de menaçant ou d’obscène. Nous avions une politique très stricte

Strange a dit que lui et Shizznit avaient « À peine reçu des avertissements » sur leurs pages, affirmant que la suppression du groupe anti-Biden était la première fois qu’ils rencontraient des problèmes avec le géant des médias sociaux.

«C’était à peu près notre premier avertissement et nous avons été démolis» a-t-il déclaré, alléguant que Facebook n’attendait qu’un prétexte pour réprimer la page ouvertement critique du nouveau président.

À mon avis, ce n’est rien de ce que nous avons fait de mal. Je pense que c’est juste parce que les entreprises de médias sociaux veulent défendre Joe Biden … et elles l’utilisent comme couverture pour purger tous les conservateurs sur les médias sociaux.

Tout en dénonçant la répression des médias en cours, qui a jusqu’à présent principalement ciblé les conservateurs, Strange a déclaré qu’il pensait que l’arrivée des médias sociaux avait donné lieu à « Rhétorique chargée, » depuis la menace d’altercation physique qui « Garderait les choses à distance » dans la vraie vie n’est pas présent dans le domaine en ligne.

Mais, bien que le problème soit « très difficile, » L’interdiction des utilisateurs de médias sociaux à volonté n’est pas la réponse, a-t-il souligné, notant que les utilisateurs bannis trouveraient refuge sur d’autres plates-formes comme Telegram, qui a signalé une augmentation du nombre d’utilisateurs au milieu de la purge actuelle.

