« Ils tuent des gens »: Biden dénonce les médias sociaux pour la désinformation sur les virus

« Ils tuent des gens », a déclaré M. Biden. « Regardez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et cela – et ils tuent des gens. »

Juste avant de monter à bord de Marine One pour un week-end à Camp David, dans le Maryland, on a demandé à M. Biden quel était son message aux plateformes de médias sociaux en ce qui concerne la désinformation de Covid-19.

M. Biden a pris la parole un jour après que le chirurgien général des États-Unis a utilisé son premier avis formel pour critiquer les entreprises de technologie et de médias sociaux afin d’arrêter les informations dangereuses sur la santé qui présentent « une menace urgente pour la santé publique ».

L’administration Biden a mis en garde contre la propagation de la désinformation sur les vaccins et le coronavirus provenant de diverses sources, notamment des politiciens et des organes de presse. Mais cette semaine, les responsables de la Maison Blanche sont allés plus loin et ont pointé du doigt les sociétés de médias sociaux pour avoir laissé proliférer de fausses informations. Cela s’est produit après des semaines de tentatives infructueuses pour que Facebook fournisse des informations détaillant les mécanismes en place pour lutter contre la désinformation sur le vaccin, selon une personne proche du dossier.