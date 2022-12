Ils sont venus de Corée du Sud. Ils se sont échoués près de Buffalo.

Un jour plus tôt, il s’était inquiété après avoir reçu des messages d’amis l’avertissant de la tempête à venir. Vendredi, le trajet en van était glissant et venteux, et les passagers étaient devenus anxieux, a-t-il déclaré.

Puis, après des heures à regarder le temps se détériorer à l’extérieur des fenêtres de la camionnette, ils se sont retrouvés bloqués près de la maison Campagna, a déclaré M. Choi.

Les Campagnas, bien conscients des dangers que présentait la tempête, ont immédiatement invité les voyageurs à entrer, “sachant, en tant que Buffalonien, c’est à un autre niveau, le Dark Vador des tempêtes”, a déclaré M. Campagna.

Les visiteurs – sept femmes et trois hommes – ont rempli la maison de trois chambres, dormant sur des canapés, des sacs de couchage, un matelas pneumatique et dans la chambre d’amis de la maison. Les autres voyageurs comprenaient des parents avec leur fille, un étudiant de l’Indiana et deux amis d’âge universitaire de Séoul. Trois d’entre eux parlaient couramment l’anglais.

Ils ont passé le week-end à échanger des histoires, à regarder les Buffalo Bills vaincre les Bears de Chicago la veille de Noël et à partager de délicieux plats coréens faits maison préparés par les invités, comme le jeyuk bokkeum, un plat de porc sauté épicé, et le dakdori tang, un ragoût de poulet. lacé de piment rouge ardent. À la surprise et à la joie des invités coréens, M. Campagna et sa femme, tous deux fans de cuisine coréenne, avaient sous la main tous les condiments nécessaires : mirin, sauce soja, pâte de piment rouge coréen, huile de sésame et flocons de piment. Il y avait aussi du kimchi et un cuiseur à riz.