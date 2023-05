En tant que psychologues, nous avons étudié plus de 40 000 couples sur le point de commencer une thérapie de couple.

Nous sommes également mariés et heureux depuis 35 ans, nous savons donc une chose ou deux sur la façon de construire une relation réussie et durable. Mais cela ne signifie pas que nous ne commettons pas d’erreurs. On se dispute, on est frustré, on s’engueule. Nous sommes humains.

Pourtant, il y a une chose que nous avons appris à ne jamais faire : nous battre lorsque nous sommes émotionnellement submergés.