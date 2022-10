Ils sont lents, bruyants et “à bas prix”. Alors pourquoi la Russie utilise-t-elle des drones kamikazes contre l’Ukraine ?

Kiev, la capitale ukrainienne, a été frappée lundi par une rafale de drones suicides qui ont attaqué des zones résidentielles, causant des dégâts considérables aux bâtiments, les incendiant et tuant au moins quatre personnes.

Ces armes, également connues sous le nom de drones kamikazes, ne sont pas nouvelles sur le champ de bataille, ayant été utilisées pour attaquer des cibles militaires et des infrastructures dans le sud de l’Ukraine depuis septembre, a rapporté le Washington Post.

Mais leur utilisation sur des cibles civiles soulève la question de savoir s’il s’agit d’une nouvelle stratégie de Moscou ou du signe d’un problème avec sa campagne militaire.

CBC explique quels sont ces drones, leurs avantages, leurs inconvénients et pourquoi la Russie les utilise contre l’Ukraine.

Que sont les drones kamikazes ?

Ils sont connus sous le nom de “munitions vagabondes”, mais ont également été qualifiés de drones suicides ou kamikazes. Ils sont utilisés une seule fois, se détruisant lorsqu’ils atteignent leur cible, un peu comme les pilotes japonais de la Seconde Guerre mondiale qui ont effectué des missions suicides dans des navires de guerre et des avions américains.

“Ils sont bourrés d’explosifs, de charges utiles, etc.”, a déclaré Nicholas Carl, responsable du portefeuille Moyen-Orient du Critical Threats Project de l’American Enterprise Institute. “Ainsi, les Russes peuvent les cibler à divers endroits.”

Un drone est vu dans le ciel quelques secondes avant de tirer sur des bâtiments à Kyiv lundi. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Mais contrairement aux missiles qui vont directement du lancement à leur cible, les drones peuvent planer – attendre des heures avant de frapper.

Les responsables américains et ukrainiens affirment que ces drones spécifiques sont des Shahed 136, fabriqués par l’Iran. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que, selon ses renseignements, la Russie aurait commandé 2 400 Shaheds à l’Iran, bien que l’Iran nie avoir fourni de tels drones à la Russie.

Ils sont relativement petits; environ 3,5 mètres de long et deux mètres de large, pesant environ 200 kilogrammes et propulsé par un moteur de 50 chevaux avec une vitesse de pointe de 185 km/h, selon la publication en ligne ukrainienne Defence Express. Ils peuvent être lancés depuis l’arrière d’un camion.

Quels sont leurs inconvénients ?

Ces drones particuliers sont comme des missiles de croisière “bruts et bon marché”, a écrit Douglas Barrie, chercheur principal en aérospatiale militaire à l’Institut international d’études stratégiques.

Ils ne sont pas très précis et sont plus lents que, par exemple, un véritable missile de croisière. Ils peuvent donc être abattus plus facilement et sont vulnérables au brouillage, explique Christopher Tuck, expert en conflits et en sécurité au King’s College de Londres.

“Ils sont assez bas de gamme, ils sont lents et ils sont assez bruyants”, a déclaré Tuck. “Ils ne sont vraiment pas très sophistiqués.”

La Russie lâche des vagues successives de drones Shahed de fabrication iranienne au-dessus de l’Ukraine. (The Associated Press)

Le fort bourdonnement produit par le moteur leur a valu un autre surnom : les missiles « cyclomoteurs ».

Les Shahed 136 ne transportent pas non plus beaucoup d’explosifs – la charge utile pour un est à peu près égale à trois obus de mortier, dit Carl ; ils ont une “utilité limitée” contre les forces ukrainiennes.

Alors pourquoi les Russes les utilisent-ils ?

Les Russes tirent principalement des Shahed 136 sur des cibles civiles et des infrastructures critiques, dit Carl, peut-être pour “semer la panique et la discorde”, comme l’ont suggéré certains responsables ukrainiens.

REGARDER | La stratégie de la Russie change, selon un expert : “Les Russes ont modifié leur stratégie”, déclare un expert de la défense Andrew Rasiulis, membre de l’Institut canadien des affaires mondiales, pense que les récentes attaques contre les infrastructures sont une tentative de rapprocher l’Ukraine d’un cessez-le-feu. Cela survient alors que Kyiv a fait face à des attaques de drones plus tôt lundi matin et que l’OTAN commence ses exercices militaires annuels.

Ils sont également très bon marché, a écrit Barrie.

À 20 000 $ pièce, le Shahed ne coûte qu’une infime fraction d’un missile pleine grandeur plus conventionnel. Par exemple, les missiles de croisière russes Kalibr, qui ont été largement utilisés au cours des huit mois de la guerre en Ukraine, ont coûté à Moscou environ 1 million de dollars chacun.

Et, comme le souligne Barrie, le faible coût permet à une armée de les utiliser en nombre – ou en essaims – contre des cibles de zone.

REGARDER | La capitale secouée par les attaques de drones: Le quartier central de Kyiv secoué par des attaques de drones. Le quartier central de Shevchenko à Kyiv a été touché par plusieurs explosions lundi matin, la deuxième fois en une semaine.

“L’intérêt d’utiliser ces Shaheds est qu’ils volent en grands groupes et qu’ils peuvent submerger les défenses aériennes”, a déclaré Samuel Bendett, conseiller au groupe de réflexion Center for Naval Analyzes, à Foreign Policy. “Il suffit d’un ou deux d’entre eux pour se faufiler.”

Pourtant, un rapport de l’Institut pour l’étude de la guerre a suggéré que l’utilisation de ces drones par la Russie est “peu susceptible d’affecter de manière significative le cours de la guerre”.

“Ils ont utilisé de nombreux drones contre des cibles civiles dans les zones arrière” – les grandes villes éloignées des lignes de front – espérant probablement semer la terreur, indique le rapport. “De tels efforts ne réussissent pas.”

Cela suggère-t-il un problème avec la campagne militaire de la Russie ?

Ce même rapport cite le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne Yuri Ignat, qui a allégué que l’armée russe utilise de plus en plus les drones de fabrication iranienne pour conserver son stock de missiles de haute précision.

Cela, a déclaré Tuck, “indiquerait des problèmes avec la campagne russe”.

En effet, les munitions aériennes – qu’il s’agisse de drones ou de missiles – sont mieux utilisées contre des cibles clés du champ de bataille comme les sites d’artillerie, les quartiers généraux, les centres logistiques, ou pour aider à réduire les positions défensives ennemies qui sont particulièrement gênantes, a-t-il déclaré.

Ce que les Russes font avec eux serait mieux fait avec des missiles de croisière, a déclaré Tuck. Il pense que les Russes sont à court de missiles, alors “ils utilisent ce qu’ils ont, c’est-à-dire ces munitions qui traînent”.

“Les attaques qui sont lancées, évidemment, sont très dommageables”, a déclaré Tuck. “Mais utiliser ces systèmes de la manière dont ils sont utilisés, je pense que c’est plus une indication de la faiblesse de la Russie que de sa force.”