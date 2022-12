“Ils sont juste devenus plus lisses”: pourquoi les critiques doutent des affirmations de la FIFA selon lesquelles il aurait mis fin à la corruption dans le football

L’extérieur transparent du siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, était censé être un symbole de transparence. Mais avec la plupart de ses niveaux sous le sol, le siège de l’instance dirigeante mondiale du football ne reçoit pas beaucoup de soleil.

Il y a sept ans, un énorme scandale de corruption a conduit à l’arrestation de dizaines de responsables de la FIFA et de leurs associés. Alors que la finale de la Coupe du monde masculine se déroulera à Doha, au Qatar, ce dimanche, les critiques disent que l’organisation garde toujours les étrangers dans l’ignorance de ce qui se passe à l’intérieur de son bunker suisse.

“Partout où vous ne pouvez pas voir à l’intérieur d’organisations ostensiblement à but non lucratif comme la FIFA, c’est là que se déroulent tous les mensonges, tricheries et vols”, a déclaré Mel Brennan, ancien responsable de la CONCACAF, l’instance dirigeante de la FIFA pour les organisations de football du Nord. et l’Amérique centrale et les Caraïbes.

Il y a dix ans, Brennan a travaillé avec le journaliste d’investigation Andrew Jennings et d’autres pour dénoncer la corruption au sein de la CONCACAF. Son secrétaire général Chuck Blazer a admis plus tard aux enquêteurs américains que lui et d’autres membres du comité exécutif de la FIFA avaient accepté des pots-de-vin avant diverses Coupes du monde.

Depuis lors, “la FIFA est devenue plus raffinée”, a déclaré Brennan. “Quant à savoir s’il y a eu de réels changements, je pense qu’ils sont juste devenus plus lisses.”

Le secrétaire général de la CONCACAF Chuck Blazer, à gauche, et le président Jack Warner sont photographiés à Miami le 28 janvier 2008. Blazer a plaidé coupable à des accusations de corruption et est devenu un informateur du FBI contre d’autres responsables du football. Warner fait face à des accusations de corruption pour des pots-de-vin présumés en échange du vote pour la candidature réussie de la Russie à la Coupe du monde 2018. (Wilfredo Lee/Associated Press)

Lors du tournoi de cette année au Qatar, les allégations de corruption ont été presque aussi notables que l’action sur le terrain. Les procureurs américains ont accusé les responsables de la FIFA d’avoir accepté des pots-de-vin en échange du vote pour la candidature gagnante du Qatar en 2010, ainsi que celle de la Russie, qui a accueilli la Coupe du monde masculine de 2018.

“Pas de freins et contrepoids”

La FIFA elle-même se dit prête à aller de l’avant, vantant les “réformes étendues” depuis 2016 sous le président Gianni Infantino, y compris une refonte de son code d’éthique et des changements dans la manière dont les hôtes de la Coupe du monde sont sélectionnés.

L’année dernière, le ministère américain de la Justice a accordé à la FIFA et à d’autres organisations de football 201 millions de dollars américains (240 millions de dollars canadiens) en compensation de leurs pertes en tant que «victimes» de divers stratagèmes de corruption par leurs propres dirigeants et d’autres.

“La FIFA est passée d’une organisation toxique, presque criminelle, à ce qu’elle devrait être, une organisation solide et respectée qui développe le football”, a déclaré un porte-parole de la FIFA dans un communiqué à CBC News.

La candidature du Qatar à la Coupe du monde est en proie à la controverse depuis 2010. Ici, le président du comité de candidature du Qatar, Mohamed bin Hamad Al-Thani, à gauche, est photographié avec le secrétaire général de la FIFA, Jerome Valcke, et l’émir du Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, à Zurich le 2 décembre 2010. (Anja Niedringhaus/Associated Press)

Mais Brennan et d’autres observateurs de longue date pensent que la FIFA et ses organisations de football affiliées ont encore besoin d’un bouleversement bien plus important avant que les fans puissent être convaincus que les jours les plus sombres du sport sont derrière eux, le Canada, les États-Unis et le Mexique accueillant conjointement le prochain mondial masculin. Coupe en 2026.

“Le genre de réformes qui seraient utiles, qui ont à voir avec la transparence et avec la réglementation extérieure – nous n’avons rien vu de tout cela”, a déclaré Ken Bensinger, journaliste au New York Times et auteur de Carton rouge : comment les États-Unis ont dénoncé le plus grand scandale sportif du monde.

Le problème est de trouver quelqu’un qui puisse le réguler. La FIFA n’est pas une entreprise et n’est liée à aucun gouvernement. C’est une organisation à but non lucratif de plusieurs milliards de dollars, qui compte plus de pays membres que les Nations Unies.

Et, soulignent les observateurs, il n’a en grande partie aucun compte à rendre à personne d’autre qu’à lui-même.

Le Portugais Cristiano Ronaldo, au centre, réagit lors de l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde masculine de cette année, lorsque le Maroc a battu le Portugal 1-0 le 10 décembre. (Paul Childs/Reuters)

“Il n’y a pas de système de freins et contrepoids dans le football mondial”, a déclaré le journaliste Roger Bennett, co-animateur des podcasts de football. Hommes en blazer et Monde corrompu.

“Personne ne comprend [FIFA’s] processus. Ils n’ont pas à les expliquer”, a déclaré Bennett. “Cela a été comparé à un cartel de la drogue ou à la mafia, mais ce n’est ni l’un ni l’autre, car il opère au grand jour, avec une prétendue légitimité mondiale.”

Suivre l’argent du football

Au plus haut niveau se trouvent le président et le conseil décisionnel de la FIFA, tous deux choisis par ses 211 membres, qui représentent les associations nationales de football.

Chaque membre dispose également d’une voix dans le processus de sélection des futurs hôtes de la Coupe du monde. Avant 2016, ce pouvoir appartenait exclusivement aux 24 hommes du comité exécutif de la FIFA, aujourd’hui disparu. Le changement visait à empêcher les hôtes de soudoyer les électeurs, mais Bensinger souligne qu’il n’est pas à l’épreuve des balles.

“Dans un sens, vous ne faites qu’élargir le nombre de personnes qui doivent être soudoyées. Il n’y a toujours pas de surveillance extérieure.”

Depuis 2016, la FIFA a également renforcé la surveillance de ses revenus et dépenses de plusieurs milliards de dollars.

L’organisation tire la majeure partie de son argent de la vente des droits de diffusion télévisée, du parrainage et des licences pour ses tournois internationaux, comme la Coupe du monde, pour laquelle des accords commerciaux ont rapporté un record de 7,5 milliards de dollars américains au cours des quatre dernières années. De nombreux sponsors de longue date, dont McDonald’s, Coca-Cola et Adidas, sont restés fidèles à la FIFA à travers ses scandales.

La majeure partie des fonds de la FIFA est redistribuée aux organisations nationales et régionales de football du monde entier. Au cours des décennies passées, avec peu de surveillance, des millions de ces dollars ont été détournés par des fonctionnaires, dont Chuck Blazer.

Le président de la FIFA, Sepp Blatter, à gauche, et le président de l’UEFA Michel Platini sont photographiés à Zurich le 29 mai 2015. Tous deux ont ensuite démissionné au milieu du scandale de corruption dans le football. En juillet de cette année, Blatter et Platini ont été déclarés non coupables d’accusations de corruption en Suisse. (Patrick B. Kraemer/Keystone/Associated Press)

Des experts extérieurs affirment que la FIFA a apporté des améliorations légitimes à la surveillance de la destination de cet argent, mais il est difficile de garder un œil sur 211 clients différents.

“Beaucoup de fédérations nationales dans les petits pays manquent de compétences administratives de base, et avant de commencer le programme de conformité, vous devez leur dire comment faire un budget et comment s’y tenir, et toutes les bases”, a déclaré Sylvia Schenk. , spécialiste du sport à Transparency International, qui est actuellement bénévole en tant qu’observateur des droits de l’homme lors de la Coupe du monde au Qatar.

“C’est un défi énorme et une tâche énorme. La FIFA a commencé à travailler dessus, et les contrôles se sont améliorés, mais il y a encore beaucoup de problèmes.”

“Tout le monde nous applaudira”

Lorsque Infantino s’est présenté pour remplacer le président en disgrâce de la FIFA Sepp Blatter en 2016, il l’a fait sur la promesse de nettoyer l’organisation et de restaurer l’intégrité du football mondial.

“Nous restaurerons l’image de la FIFA et le respect de la FIFA. Et tout le monde dans le monde nous applaudira”, a déclaré Infantino dans son discours électoral.

L’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, regarde le Maroc affronter la Croatie au stade Al Bayt d’Al Khor, au Qatar, le 23 novembre. (Hannah McKay/Reuters)

Infantino se présente maintenant sans opposition pour un troisième mandat, après avoir survécu une enquête éthique de la FIFA , mais fait toujours l’objet d’une enquête pénale en Suisse pour ses relations avec l’ancien procureur général du pays. Le procureur fédéral Hans Maurer a refusé de commenter l’état de l’enquête.

Malgré les promesses de changement de la FIFA, la décision d’attribuer la Coupe du monde de cette année au Qatar reste un emblème de ses problèmes : à la recherche d’argent et de nouveaux marchés du football, il a été prêt à négliger les droits de l’homme, à maintes reprises.

Ainsi, lorsque Infantino a imploré les critiques, à la veille de la Coupe du monde de cette année, de se concentrer sur le football au lieu des nombreuses controverses entourant le tournoi au Qatar, de nombreux détracteurs de la FIFA n’étaient pas surpris.

“Le régime d’Infantino dira qu’il a éliminé la vieille garde et que la pourriture a disparu. Mais si vous pouvez vraiment réformer une organisation comme celle-là, c’est une question beaucoup plus large”, a déclaré Miles Coleman, écrivain et producteur du nouveau Netflix. docu-séries La FIFA à découvert. “Je pense qu’il faudra voir 20 à 30 ans plus tard si cela a été possible.”

En attendant, malgré les grognements sur les divers scandales de la FIFA, les équipes, les sponsors et les fans semblent assez heureux pour revenir pour une autre Coupe du Monde tous les quatre ans.

“A la seconde où le ballon est botté, vous oubliez la bureaucratie, les processus et l’obscurité humaine … et vous vous perdez dans le frisson du football”, a déclaré Bennett.

“La FIFA sait que si elle continue à jouer les succès, elle peut passer et continuer.”