Le gardien de tir imposant Booker est lié à Jenner depuis que le couple a fait un voyage en voiture de Los Angeles à l’Arizona en avril dernier, bien que les médias américains aient largement rapporté qu’ils avaient gardé leur partenariat discret et décontracté.

La superstar des Phoenix Suns, âgée de 24 ans, n’a présenté le favori de la télévision Jenner dans aucune de ses photos Instagram, préférant utiliser la fonction Histoires plus temporaires de la plate-forme pour les montrer allongés sur une couverture dans un décor extérieur pittoresque.

Jenner, qui est la demi-soeur des célébrités méga-célèbres Kim, Khloe, Kourtney et Rob Kardashian, serait plus satisfaite de Booker qu’elle ne l’avait été dans ses deux relations précédentes avec des joueurs de la NBA, sortant avec Blake Griffin et Ben Simmons. pendant moins d’un an chacun.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par celebsquat✨ (@celebsquat)

Sur la base des commentaires et des citations, c’est aujourd’hui le jour où NBA Twitter a réalisé que Devin Booker sortait avec Kendall Jenner. https://t.co/Q8chX79CIe – Cody Hunt (@co_dhunt) 24 avril 2021

« C’est la plus heureuse que Kendall ait jamais eue dans une relation, » Des gens ont cité une source qui parlait du mondain de 25 ans. «Elle et Devin ont commencé lentement mais sont sortis ensemble depuis environ un an maintenant.

«Ce qui a d’abord semblé être une relation amusante est maintenant une relation. Ils sont exclusifs et Kendall est très heureux avec Devin.

« Sa famille pense qu’il est génial. Il a même été invité à la célébration du 40e anniversaire de Kim à Tahiti. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Kendall (@kendalljenner)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Kendall (@kendalljenner)

Booker n’a pas pu résister à laisser un commentaire sur l’Instagram de Jenner, où elle est suivie par une impressionnante base de fans de plus de 160 millions de personnes, après s’être imaginée dans une robe à fleurs dans les bois plus tôt ce mois-ci, écrivant: « Très beau … bien sûr. »

Le jour de la Saint-Valentin, Jenner s’est imaginée allongée sur ce qui semblait être un plan de travail de cuisine sous Booker, ajoutant un symbole de cœur blanc alors que le couple riait ensemble.

Le fils de l’ancien basketteur professionnel Melvin, 1,80 m Booker, a été nommé dans l’équipe All-Star au cours de chacune des deux dernières saisons.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Kendall (@kendalljenner)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Kendall (@kendalljenner)

Il a été soutenu par la légende de la NBA LeBron James plus tôt cette année, qui a déclaré à ses millions de followers sur les réseaux sociaux: « Devin Booker est le joueur le moins respecté de notre ligue – aussi simple que cela. »

Jenner a été fortement critiqué en novembre après avoir apparemment organisé une énorme fête sans masque au plus fort de la pandémie de Covid-19, en présence d’une pléthore de célébrités, dont la pop star Justin Bieber et le fils de l’acteur Will Smith, Jaden.

« Tout ce que nous pouvons faire, c’est vivre nos vies de la meilleure façon dont nous savons comment et être responsables et faire ce qu’il faut, et nous le faisons exactement », elle a raconté une émission de radio alors qu’une réaction violente s’ensuivait, ajoutant que sa famille était « très chanceux de travailler dans une industrie où nous sommes testés une ou deux fois par semaine. »