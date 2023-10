« Ils sont en prison » : des manifestants pro-palestiniens américains appellent à la fin des violences israéliennes

Des manifestants pro-palestiniens ont défilé devant la Maison Blanche.

Les militants du Hamas ont tué plus de 1 300 personnes en Israël.

Les habitants de Brooklyn brandissaient une banderole arborant le message « Les Juifs disent stop au génocide contre les Palestiniens ».

Des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés samedi dans la capitale américaine, défilant devant la Maison Blanche au chant de « Palestine libre », alors que le nombre de morts continue de grimper dans le conflit entre Israël et le Hamas.

« Ce qui se passe aujourd’hui est tout simplement inadmissible. C’est tellement bouleversant, nous voyons des gens se faire tuer par une armée que ce pays soutient », a déclaré à l’AFP une manifestante Linda Houghton.

Dans tout le pays, les Américains ont organisé des manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes au cours de la semaine écoulée depuis que les militants du Hamas ont franchi la frontière fortement fortifiée entre la bande de Gaza et Israël, tuant plus de 1 300 personnes.

Le bombardement israélien de la bande de Gaza en réponse a tué plus de 2 200 personnes.

Comme du côté israélien, la plupart d’entre eux étaient des civils.

Plus d’un million de personnes dans la partie nord de l’enclave surpeuplée ont reçu l’ordre de fuir avant une attaque terrestre israélienne attendue, un exode qui, selon les organisations humanitaires, pourrait aggraver le désastre humanitaire.

Israël a également coupé l’approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité des 2,4 millions d’habitants de Gaza.

Les affrontements en Cisjordanie occupée ont tué 53 Palestiniens la semaine dernière.

Ahmed Abed, l’un des manifestants qui ont défilé dans le centre-ville de Washington sous une mer de drapeaux palestiniens, a déclaré :

J’aimerais que nous puissions tous faire quelque chose, j’aimerais que nous puissions arrêter la guerre, simplement arrêter la guerre.

« Ils sont en prison », a-t-il déclaré à propos de la bande de Gaza sous blocus.

Les pancartes portées par les manifestants comprenaient des messages tels que « Mettre fin à l’occupation » et « Cessez-le-feu maintenant ».

À New York, qui abrite la plus grande population juive au monde en dehors d’Israël, des centaines de personnes se sont rassemblées vendredi à Brooklyn en signe de solidarité contre l’offensive israélienne, brandissant une banderole arborant le message « Les Juifs disent stop au génocide contre les Palestiniens ».

Les Juifs new-yorkais sont divisés, certaines voix exhortant Israël à se défendre tandis que d’autres mettent de plus en plus en garde contre le « génocide » palestinien.

Deux jours après l’attaque du Hamas, Arthur Schneier, rabbin de longue date de la synagogue Park East de Manhattan, a qualifié l’attaque de « menace la plus existentielle pour Israël depuis sa fondation en 1948 », un message qui a fait écho aux autorités israéliennes.

Des milliers de manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes dénonçant « l’apartheid israélien » défilent en soutien aux Palestiniens à Los Angeles le 14 octobre 2023. AFP David Swanson/AFP

De l’autre côté du pays, plus de 1 000 manifestants pro-palestiniens ont défilé samedi à Los Angeles, ont rapporté les médias locaux.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des moments de tension entre la foule et les contre-manifestants pro-israéliens.