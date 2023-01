« Ils sont en fuite » : la Somalie mène la lutte contre al-Shabab

Commentez cette histoire Commenter

MOGADISCIO, Somalie — Assez, c’était assez. Pendant 13 ans, des extrémistes affiliés à Al-Qaida en Afrique de l’Est ont contrôlé le village de Mohamud Adow dans le centre de la Somalie, imposant une idéologie dure et arrêtant des enseignants locaux et des chefs traditionnels. Puis, la nouvelle est venue que les forces somaliennes, dans une surprenante offensive nationale, avaient expulsé les combattants des villages voisins.

Un petit groupe d’habitants s’est faufilé une nuit d’août pour rencontrer des commandants de troupes somaliennes et les a invités dans leur village de Rage-El. Adow, âgé de 80 ans, faisait partie de ceux qui ont pris les armes, rejoignant une milice locale combattant aux côtés des forces somaliennes dans des batailles rurales avec des fusils battus.

“Les gens vivaient dans l’agonie”, a déclaré Adow, l’un des nombreux témoins interrogés par l’Associated Press.

Dans ce qu’on appelle la « guerre totale » du gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamud, élu en mai, Adow et d’autres à travers la nation de la Corne de l’Afrique sont encouragés à tenir tête aux extrémistes d’al-Shabab qui sont depuis longtemps implantés en Somalie. société, exploitant les divisions claniques et extorquant des millions de dollars par an aux entreprises et aux agriculteurs dans leur quête pour imposer un califat islamique.

Jeudi, le gouvernement somalien a annoncé un “soulèvement populaire” alors qu’il cherche à faire pression sur al-Shabab sous tous les angles, y compris financiers.

Elle est décrite comme l’offensive la plus importante contre le groupe extrémiste al-Shabab depuis plus d’une décennie. Et cette fois, les combattants somaliens sont en tête, soutenus par les forces américaines et de l’Union africaine.

Les milliers de combattants d’Al-Shabab ont freiné la reprise de la nation après des décennies de conflit en menant des attaques effrontées dans la capitale, Mogadiscio, et ailleurs. Au fil des ans, des pays allant de la Turquie à la Chine en passant par ceux de l’Union européenne ont investi dans la formation militaire et d’autres formes de soutien à la lutte contre le terrorisme.

Le week-end dernier, les États-Unis ont fait un don modeste mais symbolique de 9 millions de dollars en armes lourdes et en équipement à l’armée nationale somalienne, dont les capacités ont longtemps été remises en question alors qu’elle se prépare à prendre en charge la sécurité du pays d’une force multinationale de l’Union africaine d’ici la fin de L’année prochaine.

“Nous saluons le succès remporté par les forces de sécurité somaliennes dans leur combat historique pour libérer les communautés somaliennes qui souffrent sous al-Shabab”, a déclaré l’ambassadeur américain Larry Andre.

Le gouvernement somalien a affirmé que plus de 1 200 militants ont été tués depuis août, selon une base de données conservée par l’analyste de l’International Crisis Group, Omar Mahmood. De telles affirmations ne peuvent pas être vérifiées.

Une des clés du progrès de l’offensive est une population poussée au bord du gouffre par une sécheresse historique. Alors que les animaux et les récoltes dépérissent et meurent et que des millions de personnes souffrent de la faim, les Somaliens qui fuient les communautés contrôlées par al-Shabab ont décrit les dures exigences fiscales des extrémistes.

« Ils sont loués comme des maisons ; ils vous disent que leurs animaux sont emmenés sans autorisation », a déclaré le général Abdirahman Mohamed Tuuryare, ancien directeur de l’agence nationale de renseignement somalienne qui dirige l’offensive contre al-Shabab dans la région du Moyen Shabelle. “Même l’enfant né ce soir devra payer.”

Les habitants ont également décrit al-Shabab forçant ses fils à devenir des kamikazes et tuant des gens à volonté.

Tuuryare a décrit une bataille sanglante l’année dernière contre la communauté Masjid Ali-Gadud au cours de laquelle il a estimé que 200 combattants d’al-Shabab et “de nombreux” soldats ont été tués. Il a fallu du temps pour persuader les habitants méfiants de retourner dans une communauté si étroitement contrôlée que même les écoles coraniques ont été fermées. Seuls les centres d’entraînement des bombardiers et des chasseurs fonctionnaient.

Après 15 ans sous l’endoctrinement d’al-Shabab, a déclaré Tuuryare, les habitants avaient du mal à comprendre que d’autres Somaliens étaient venus les aider.

Un résident, Ibrahim Hussein, était encore en train de s’adapter. Les combattants d’Al-Shabab recrutaient de force des adolescents et contraignaient les femmes à se marier, a-t-il déclaré à l’Associated Press, et les personnes reconnues coupables d’adultère seraient lapidées à mort ou fouettées publiquement.

Pourtant, la sécurité était bonne : « Par exemple, quand une prière est appelée, tout le monde se dirige vers la mosquée sans fermer ses propriétés. Personne ne peut les toucher. Si quelqu’un est surpris en train de voler, il devra faire face à l’amputation d’un membre ou de membres », a déclaré Hussein.

Gagner ces communautés et les maintenir avec une administration efficace sont des défis majeurs pour l’objectif du gouvernement somalien d’éliminer al-Shabab cette année. Une autre consiste à empêcher les milices locales travaillant avec les forces somaliennes de prendre le pouvoir dans un pays inondé d’armes et de devenir une nouvelle menace.

“Les forces locales ne devraient pas se battre entre elles, ne devraient pas se transformer en voyous”, a déclaré le général Tuuryare, ajoutant que le gouvernement soutenait la formation et les postes de sécurité locaux pour les membres de la milice.

“Si tout cela tourne mal et se reproduit, il ne sera pas facile de se réorganiser”, a déclaré Tuuryare. Il a exprimé son souhait d’un soutien militaire américain accru, notamment de nouvelles frappes de drones contre al-Shabab, et d’une campagne américaine au Conseil de sécurité de l’ONU pour lever un embargo sur les armes contre la Somalie afin de faciliter l’accès aux armes lourdes.

Dans une analyse pour le Centre de lutte contre le terrorisme de West Point, l’ancienne conseillère à la sécurité du gouvernement somalien, Samira Gaid, a averti que le succès de l’offensive pourrait être éphémère si le gouvernement encore fragile de la Somalie ne se concentre pas sur la conquête des cœurs et des esprits et ne s’attaque pas aux rivalités claniques d’al-Shabab. longtemps utilisé à son avantage.

“Il s’agit toujours d’une offensive remarquable car, pour la première fois, nous assistons à un réveil citoyen soutenu par le gouvernement fédéral”, a-t-elle déclaré à l’AP. Pendant des années, les Somaliens ont vu la lutte contre al-Shabab comme menée par des étrangers comme la force de l’Union africaine ou des troupes de l’Éthiopie et du Kenya voisins.

Maintenant, le Kenya renforce la sécurité le long de la frontière pour trouver des extrémistes en fuite, et les États-Unis ont annoncé ce mois-ci des récompenses d’un million de dollars pour les dirigeants d’al-Shabab accusés d’attaques majeures.

Sous la pression, al-Shabab a fustigé, tuant au moins 120 personnes à un carrefour très fréquenté de Mogadiscio en octobre.

Mais pour les Somaliens longtemps séparés de leurs proches par les extrémistes, il y a de l’espoir.

Hassan Ulux est un aîné traditionnel de 60 ans qui a quitté sa communauté de War-isse il y a dix ans et craignait de revenir jusqu’à ce qu’elle soit récemment prise à al-Shabab.

“Louange à Allah”, dit-il, enfin chez lui. “Maintenant, ils sont en fuite. Maintenant, nous pouvons parler d’éducation et de normalité.