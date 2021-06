Leur spectacle exubérant inspirés par leurs familles et voisins atteint enfin le grand écran (et HBO Max ) cette semaine après avoir trébuché dans plusieurs studios. Warner Bros. et le réalisateur Jon M. Chu (« Crazy Rich Asians ») se sont finalement vu confier le projet.

Lin-Manuel Miranda pense toujours que c’était un miracle que « In the Heights », l’hommage musical à la culture latino à travers l’objectif du quartier de Washington Heights, se soit rendu à Broadway. En 2008, avant que la lutte pour l’inclusion ne devienne la norme de l’industrie du divertissement, lui et la dramaturge Quiara Alegría Hudes étaient des inconnus colportant un récit joyeux sur des personnes invisibles.

Le film présente un casting de talents émergents et chevronnés, dont Anthony Ramos en tant que propriétaire de bodega rêvant de retourner en République dominicaine, Melissa Barrera en tant que créatrice de mode en herbe et Leslie Grace en tant qu’étudiante en difficulté de Stanford, et a été tourné sur place avec tous le panache qu’un budget annoncé de 55 millions de dollars peut atteindre. De manière déprimante, a déclaré Miranda, le spectacle et maintenant le film restent une anomalie. Il espère le jour où « In the Heights » sera « libéré du fardeau de la représentation qu’il porte », alors que davantage de productions de sa taille et de sa pertinence culturelle recevront un soutien et une exposition égaux.