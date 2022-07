Ils se sont battus contre une augmentation de loyer et ont gagné, puis ont reçu un avis d’expulsion

Charles, le mari de Pauline Tramble, âgé de 85 ans, est atteint de démence. Chaque jour depuis juin, “trois, quatre, cinq fois par jour”, elle doit expliquer qu’ils se font expulser.

Tramble dit que sa plus grande préoccupation est de savoir si son mari sera capable de s’adapter à un nouvel environnement, après 33 ans dans leur logement au deuxième étage de la rue Shore à Fredericton.

“Certains endroits ont des ascenseurs et de longs couloirs. Il serait tellement confus. C’est ce qui me dérange vraiment. Il connaît ses directions. [here], il fait ses promenades. C’est donc juste une situation idéale de cette façon pour nous.

C’est le dernier chapitre des malheurs de la location pour le couple, qui a fait face à une 67 % d’augmentation dans leur loyer en décembre dernier. Cette histoire a incité le gouvernement du Nouveau-Brunswick à renforcer les protections des locataires et mettre en place un plafond de loyer d’un an.

Les Trambles ont été soulagés de voir un plafond de loyer. Mais en juin, tout a changé lorsque l’avis d’expulsion est arrivé.

“Je me sens juste perdu”, a déclaré l’homme de 67 ans en larmes. “Nous sommes tellement incertains de l’endroit où nous allons aller.”

De la “lettre de courtoisie” à l'”avis de résiliation”

Le 13 juin, DNV Properties Inc. a envoyé aux Trambles un “lettre de courtoisie” leur faisant savoir qu’ils devraient commencer à chercher un autre endroit où vivre, car leur logement était en train d’être converti en location à court terme.

Mais le 30 juin, les Trambles reçoivent une nouvelle lettre. Il s’agissait d’un « avis de résiliation au locataire » provincial. Il a affirmé que “le propriétaire ou sa famille immédiate avait l’intention de vivre dans les locaux” et il a donné aux Trambles jusqu’au 30 septembre pour quitter l’unité.

La raison invoquée est l’une des quatre exceptions qui permettrait à un propriétaire de résilier une location au Nouveau-Brunswick.

Les Trambles devront quitter leur unité du deuxième étage à Fredericton cet automne. (Jeanne Armstrong/CBC)

Pauline Tramble s’est dite dévastée par la lettre, mais elle a également été confuse par leur raisonnement, car il y a actuellement des logements vides dans l’immeuble.

“L’appartement de devant est disponible. C’est censé être un Airbnb. Et l’appartement de notre voisin va devenir disponible. … Pourquoi décideraient-ils de venir vivre dans cet appartement ?”

Lorsque Tramble a essayé d’appeler son propriétaire, Neda Veselinovic, pour lui en savoir plus sur le licenciement, elle a été repoussée.

“J’ai essayé de la joindre quand elle a déposé notre résiliation de loyer, alors j’ai voulu l’appeler et lui demander, pourquoi, tu sais? Et elle a vu mon numéro arriver, et elle a dit qu’elle ne pouvait pas répondre à ce moment-là, elle était occupée, et elle a dit qu’à partir de maintenant, toutes nos communications se feraient par e-mail.”

Pauline doit dire au revoir à sa maison après avoir reçu un avis d’expulsion en juin. (Jeanne Armstrong/CBC)

Dans un e-mail ultérieur, Veselinovic a déclaré à Tramble : “Nous comprenons que vous avez du mal à trouver un logement, mais nous avons essayé de vous expliquer à plusieurs reprises que nous devons absolument poursuivre notre plan. … Les changements que nous faisons sont absolument nécessaires pour économiser notre investissement. Veuillez comprendre que ce n’est pas personnel.”

Les demandes de commentaires faites par CBC News par courriel et par téléphone n’ont reçu aucune réponse immédiate de DNV Properties Inc.

Le tribunal “examine activement cette affaire”

Pauline a dit qu’elle était impatiente d’avoir des nouvelles du Tribunal des locations résidentielles.

Dans une déclaration à CBC, la ministre de Services Nouveau-Brunswick, Mary Wilson, a déclaré que le tribunal “examine activement cette affaire qui a été déposée au début de juillet”.

“Si la raison est due au fait que le propriétaire ou un membre de la famille immédiate emménage dans le logement, des preuves à l’appui seront requises et le Tribunal des locations à usage d’habitation assurera un suivi dans deux mois pour s’assurer que le propriétaire a donné suite au changement.”

Matinée d’information – Fredericton13:57Pression sur le plafond des loyers Quelques semaines après le plafonnement des loyers et quelques fissures apparaissent. Nous demandons à la ministre de Services Nouveau-Brunswick, Mary Wilson, pourquoi la législation comprend des dispositions pour la contourner.

Dans une interview avec Matinée d’information Fredericton en juin, Wilson, qui désigne le tribunal sous le nom de RTT, a déclaré que la Loi sur la location à usage d’habitation de la province offre une protection contre les augmentations ou les résiliations de loyer en représailles.

“Est [this] un changement de représailles? Sont-ils de bonne foi ou non ? Donc, en fin de compte, la RTT peut refuser, retarder ou confirmer la résiliation”, a-t-elle déclaré.

Pauline a déclaré que la décision du tribunal déterminera s’ils peuvent rester ou partir. Le tribunal n’a pas encore pris de décision sur l’affaire, mais un agent des loyers a envoyé une mise à jour à Pauline Tramble à la fin de la semaine dernière.

L’officier a envoyé aux Trambles deux brochures numériques. L’un s’intitulait “Housing & Homelessness” et comprenait une liste de numéros de téléphone pour les refuges, les travailleurs de proximité et le Département du développement social.

L’autre brochure numérique s’intitulait “Food & Meal Resources” et contenait les coordonnées des banques alimentaires, des églises et d’autres organisations caritatives.

Les e-mails n’ont pas donné beaucoup d’espoir à Pauline.

“Je suis tellement anxieux et effrayé.”