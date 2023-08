Ils se seraient tenus la main sous l’eau et se seraient éclipsés tranquillement, dit Phil Spencer, le cœur brisé, après la mort des parents

L’animateur de télé HEARTBROKEN, Phil Spencer, a déclaré que ses parents « se seraient tenus la main sous l’eau et se seraient éclipsés tranquillement » après que leur voiture se soit précipitée dans une rivière.

Phil, 53 ans, a ajouté: « C’est horrible en ce moment, mais après près de 60 ans de mariage, mourir ensemble dans la ferme qu’ils ont tant aimée sera, je le sais, un réconfort à l’avenir. »

Twitter

Phil Spencer, photographié avec sa mère, était en deuil après la mort de ses parents lorsque leur voiture a percuté une rivière[/caption]

Son père Richard, 89 ans, connu sous le nom de David, et sa mère Anne, 82 ans, ont été tués alors qu’ils se rendaient au pub local pour le déjeuner.

Le Sun dimanche a révélé hier comment leur voiture avait dévié d’une route d’accès dans un affluent peu profond traversant leur domaine.

Lieu, lieu, présentateur de lieu Phil, qui a grandi à la ferme, a déclaré que la soignante du couple malade, une femme dans la soixantaine, a réussi à grimper par une fenêtre arrière pour donner l’alarme « assez rapidement ».

Son frère fermier, Robert, a coupé leurs ceintures de sécurité avec un canif et les a sortis de la rivière à Littlebourne près de Canterbury, Kent.

La police et les pompiers se sont précipités sur les lieux et une ambulance aérienne a atterri sur la ferme.

Richard et Anne ont été transportés à l’hôpital mais n’ont jamais repris connaissance.

On ne sait toujours pas qui conduisait.

Hier, Phil a posté une photo de David et Anne sur les réseaux sociaux et dans un hommage déchirant a écrit: «Très malheureusement, mes deux incroyables parents sont décédés vendredi.

« En tant que famille, nous essayons tous de nous accrocher au fait que maman et papa sont allés ensemble et qu’aucun des deux n’aura jamais à pleurer la perte de l’autre. Ce qui est une bénédiction.

« Bien qu’ils aient été tous les deux en très bonne forme les jours précédents (d’où l’idée soudaine de sortir déjeuner), la maladie de Parkinson de maman et la démence de papa s’étaient aggravées et l’avenir à long terme s’annonçait difficile.

« A tel point que maman m’a dit il y a seulement une semaine qu’elle s’était résignée à penser ‘maintenant on dirait que nous irons probablement ensemble’. Et ils l’ont fait.

« C’était ce que Dieu avait prévu pour eux – et c’était un bon plan. »

Phil a ajouté: «La voiture, qui roulait très lentement, a basculé sur un pont sur le chemin de la ferme, à l’envers dans la rivière. Il n’y a eu aucune blessure physique et je doute fort qu’ils se soient même battus – ils se seraient tenu la main sous l’eau et se seraient éclipsés tranquillement.

« Bien que désespérément triste et choqué au-delà de toute croyance – toutes les familles sont claires sur le fait que s’il peut jamais y avoir une chose telle qu’avoir une » bonne fin « – c’était ça.

« Maman et papa sont ensemble, c’est précisément là où ils auraient voulu être. »

La co-vedette de Phil’s Channel 4, Kirstie Allsopp, a commenté: «Une déclaration si courageuse et aimante et si typique de vous et de votre charmante famille. Tant de gens vous ont dans leurs pensées et leurs prières, xxx ».

Craig Doyle de This Morning a écrit : « Oh Phil, c’est tellement triste. Mes pensées sont avec toi et ta famille. Puissent-ils reposer en paix. »

La collègue d’ITV de Doyle, Jenni Falconer, a déclaré: « C’est vraiment déchirant. »

Phil, qui vit dans le Hampshire avec sa femme Fiona et leurs deux enfants, a passé samedi soir avec son frère aîné Robert et leurs jeunes sœurs Caryn et Helen.

Il avait parlé précédemment de son enfance à la ferme, que son père avait achetée quand lui et Anne se sont mariés.

Dans une interview, il a déclaré: «Vivre dans une ferme avec des endroits pour courir, vivre des aventures et en apprendre davantage sur la nature nous a aidés à grandir avec un sens des responsabilités.

«Maman nous emmenait pendant les vacances pour aider avec ce qui était récolté. Nous étions heureux de nous impliquer et d’être utiles. J’ai beaucoup de souvenirs heureux.

Un ami proche a décrit la famille comme « charmante » et très populaire.

Rex