Meghan Markle tuant des gens à Los Angeles : « Ils se sentent joués par elle »

Meghan Markle vient d’être critiquée pour ses pitreries contre d’anciens amis, ainsi que pour sa tentative de les interrompre chaque fois qu’elle les contrarie.

Une ancienne amie de la duchesse, la mondaine britannique Lizzie Cundy a fait ces commentaires lors de son entretien avec Le courrier.

Son ancien ami a déclaré : « Il n’y avait pas beaucoup de chaleur de la part des gens quand elle est arrivée » lors du gala de charité du California Children’s Hospital.

Mme Cundy a également ajouté : « Elle n’est pas restée là longtemps – elle semblait être là pour les photographies. Meghan a plus besoin de Los Angeles que Los Angeles n’a besoin d’elle. Les gens de Los Angeles ont l’impression d’avoir été joués par elle. »

Elle a même évoqué un vieil acte de fantôme de la part de Meghan et a déclaré: «Elle m’a fantôme une fois les fiançailles terminées. Elle a fantôme beaucoup de gens, évidemment, y compris sa famille, donc je ne suis pas la pire personne qu’elle ait fantôme.

Même l’auteure royale Ingrid Seward est intervenue, en accord et a critiqué la tendance récurrente de la duchesse consistant à laisser sécher ses amis une fois qu’ils l’ont « bouleversée ».

Elle a fait ses observations au Sun et a déclaré : « Eh bien, je pense que Meghan a réussi à s’aliéner beaucoup de ses anciens amis. Elle fait quelque chose de très pénible pour les gens. En fait, elle les coupe à mort et les fantômes, comme on l’appelle.

« Mais pour moi, cela revient simplement à les couper à mort et à ne plus vouloir les voir. Et s’ils la contrarient, c’est ce qu’elle fait et c’est très difficile de traiter avec quelqu’un comme ça. Je pense que les gens en ont juste marre de Meghan.

Avant de signer, l’expert a également déclaré: « Le fait est que les gens commencent, vous savez, à exprimer leur mécontentement face à la façon dont Meghan est. »