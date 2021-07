New Delhi: La comédienne populaire et personnalité de la télévision Bharti Singh a récemment parlé de son expérience d’avoir été touchée de manière inappropriée dans le passé par quelques coordinateurs d’événements sur le podcast de Maniesh Paul. Elle a révélé que pendant les événements, parfois, les coordinateurs d’événements se frottaient les mains sur son dos tout en la félicitant pour sa performance. Bien que Bharti n’ait pas un bon pressentiment à ce sujet, elle n’a pas pu trouver le courage de se défendre car elle pensait qu’elle avait tort.

Elle a dit à Maniesh : « Quelqu’un s’est frotté la main contre mon dos. Je ne savais pas qu’il me taquinait. Ils disaient ‘Bharti, c’était un spectacle incroyable’ et se frottaient la main sur mon dos. Tu es trop bon, Bharti’ et frottez leurs mains sur mon dos. Je sais que ce n’est pas un bon sentiment. Mais il est comme mon oncle, il ne peut pas être méchant. Peut-être que je me trompe.

Heureusement, l’actrice a acquis la confiance nécessaire pour exprimer sa désapprobation lorsque quelqu’un la touchait de manière inappropriée.

« Alors j’ai pensé que cela ne se sentait pas bien, mais cet oncle ne peut pas se tromper. Je n’avais aucune compréhension, Manish. Je n’en avais aucune idée. Mais maintenant j’ai la volonté de me battre pour mon corps, mon honneur. J’ai la confiance se battre. Qu’y a-t-il ? Qu’est-ce que vous regardez ? Sortez. Maintenant, je peux parler. Avant, je n’avais pas de courage », a-t-elle ajouté.

Dans le même podcast, elle avait également parlé de l’expérience de sa famille avec la pauvreté et révélé que certains jours, ils n’auraient pas assez de nourriture à manger et devraient se nourrir de roti et de sel.

Elle a dit à Maniesh Paul : « Si je rentre chez moi, je verrai la pauvreté, je ne voulais pas rentrer chez moi. Pas de légumes aujourd’hui. Alors préparez du thé noir et mangez du pain farci trempé dans du thé noir. Le bruit de la machine pendant la couture des dupattas . J’ai entendu ça pendant 21 ans de ma vie parce que ma mère cousait des voiles. Je suis toujours énervé quand je l’écoute. Auparavant, ils mangeaient des roti avec du sel. Mais maintenant, ils peuvent se payer du dal et des légumes. «